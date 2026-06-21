Irán advirtió que no avanzará en un acuerdo final con Estados Unidos mientras continúe el conflicto en Líbano.

El régimen de Irán advirtió este domingo que no participará en negociaciones para un acuerdo más amplio con Estados Unidos mientras persista el conflicto en Líbano. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, comunicó que la entrada en la fase de negociaciones para un acuerdo final “no es posible” sin el cese de la guerra en todos los frentes, “incluido Líbano”, en referencia a una disposición contemplada en el acuerdo inicial entre Teherán y Washington. Baqaei realizó estas declaraciones a través de la red social X.

Las conversaciones entre delegaciones de ambos países se llevan a cabo este domingo en Suiza, con la mediación de Qatar y Pakistán. El representante iraní detalló que el principal eje de debate es el cumplimiento del primer artículo del memorando de entendimiento, que exige el fin de la guerra en todos los frentes. Baqaei afirmó que “Estados Unidos no ha podido o no ha querido” garantizar el cumplimiento de este punto, y que los recientes ataques israelíes contra territorio libanés constituyen una violación directa del acuerdo.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyyed Abás Araqchi,encabeza la comitiva de Teherán en Bürgenstock en Obbuergen, cerca de Lucerna, Suiza. (20 de junio/ARCHIVO)

Las reuniones en Suiza tienen como objetivo el cumplimiento del memorando firmado el pasado miércoles. El documento establece un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo final que abarque el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones, según informó la agencia Tasnim.

Programa nuclear y fondos congelados

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reiteró este domingo la disposición de su país a garantizar que no fabricará armas nucleares. Según su página web oficial, Pezeshkian afirmó que pueden “declarar por escrito” su intención de no producir una bomba atómica, aunque subrayó que no renunciarán al derecho al enriquecimiento de uranio. “La otra parte no tendrá más remedio que aceptar este derecho”, señaló.

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Pezeshkian destacó que el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos es favorable para Irán, ya que permitirá la devolución de 6.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en Qatar. Indicó que todos los puntos del memorando benefician a Teherán y que los resultados de las negociaciones “se harán evidentes”.

El memorando firmado entre Irán y Estados Unidos fija un plazo de 60 días para cerrar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. (REUTERS/ARCHIVO)

El mandatario explicó que la única exigencia de Washington es la garantía de que Irán no desarrollará armas nucleares. “Estados Unidos dijo: ‘escríbanlo y fímenlo’, y lo firmamos”, afirmó Pezeshkian, quien insistió en que la República Islámica no busca fabricar armamento nuclear.

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Negociaciones en Suiza y composición de las delegaciones

Las delegaciones de Irán y Estados Unidos se reunieron en Suiza tras sendos encuentros con mediadores de Qatar y Pakistán. La representación iraní está encabezada por el presidente del Parlamento y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, mientras que la delegación estadounidense está liderada por el vicepresidente, J. D. Vance.

El principal punto de fricción en las conversaciones es el cumplimiento efectivo del alto el fuego en Líbano y la vigencia de los compromisos adquiridos en el memorando. Irán sostiene que la continuación de las hostilidades, especialmente los ataques israelíes, impide avanzar hacia la firma de un acuerdo definitivo.

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