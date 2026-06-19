El nuevo líder supremo iraní admitió que autorizó conversaciones directas con Estados Unidos

Un hombre sostiene un cartel con una imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, durante una ceremonia por el 37º aniversario de la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini, líder de la Revolución Islámica de Irán de 1979, en el mausoleo de Jomeini en el sur de Teherán, Irán, el 4 de junio de 2026 (Reuters)

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, autorizó el jueves conversaciones directas con Estados Unidos, aunque aclaró que ese paso no implica aceptar la posición de Washington. La definición era esperada por los negociadores iraníes antes de viajar a Suiza para una primera ronda de contactos prevista para el viernes o el sábado, de acuerdo con Axios. Sin embargo, ese primer contacto se suspendió luego de los combates entre Israel y Hezbollah en el Líbano.

La declaración fue la primera respuesta pública de Khamenei a la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. El mensaje apareció en su canal de Telegram y fijó el marco político con el que Teherán busca encarar la negociación.

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Según Axios, el jefe del régimen teocrático no había sido visto ni escuchado en público desde que resultó herido en un ataque israelí contra la residencia de su padre durante los primeros días de la guerra. Esa ausencia había aumentado la expectativa sobre una señal explícita que habilitara el inicio formal de las conversaciones.

Khamenei sostuvo en su mensaje que se oponía a la firma del memorando con Estados Unidos, pero que terminó autorizándolo por recomendación del presidente iraní Masoud Pezeshkian y del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país. Esa fórmula le permitió avalar el proceso sin presentarlo como una adhesión propia al contenido del entendimiento.

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Khamenei respaldó el diálogo

En el texto difundido por Telegram, Khamenei explicó su decisión: “Con base en el compromiso que me dio el honorable Presidente, actuando en su calidad de presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en nombre propio y de los demás miembros, de salvaguardar los derechos de la nación iraní y del Eje de la Resistencia, y con su aceptación explícita de la responsabilidad por hacerlo, lo autoricé”.

En la misma declaración, el líder supremo añadió: “Sin embargo, es evidente que las negociaciones presenciales que tendrán lugar en el futuro no significarán aceptación de la posición del enemigo”. La frase delimitó con precisión el mensaje central de Teherán: habrá diálogo, pero no una concesión anticipada.

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Una mujer sostiene una bandera de Hezbolá durante una manifestación en apoyo del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en Teherán, Irán. 4 de junio de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Khamenei también elogió a los funcionarios que participaron en las negociaciones del memorando y dijo que actuaron “por preocupación y buena voluntad”. Añadió que Pezeshkian y los demás funcionarios que apoyaron el acuerdo le aseguraron que, “si la parte estadounidense busca concesiones excesivas, no se someterán a ellas”, de acuerdo con Axios.

Analistas ven un apoyo calculado para negociar

Para Raz Zimmt, director del programa sobre Irán en el Institute for National Security Studies, la declaración puede leerse como un respaldo a la continuidad de las negociaciones con Estados Unidos, dijo al medio Axios. Al mismo tiempo, interpretó que Khamenei intenta conservar distancia política suficiente para descargar sobre Pezeshkian la responsabilidad de un eventual desenlace negativo.

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Zimmt dijo que, “al mismo tiempo, al igual que su padre, parece cuidadoso en preservar un grado de blindaje político que le permitiría colocar la responsabilidad de cualquier posible fracaso en [Pezeshkian]”. Esa lectura sugiere que el líder supremo busca mantener el control del proceso sin asumir por completo sus costos.

Si las negociaciones producen un acuerdo favorable para Irán, Khamenei podrá atribuirse el resultado, explicó Zimmt a Axios. Si fracasan, Khamenei y sus partidarios podrán argumentar que nunca respaldó realmente las negociaciones ni el acuerdo y trasladar la culpa a Pezeshkian.

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