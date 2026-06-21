Reino Unido enfrenta la peor escasez de medicamentos de su historia y miles de pacientes ya sufren las consecuencias

Reportan faltantes que alcanzan a analgésicos, fármacos para la epilepsia y tratamientos hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de salud británico se encuentra ante una crisis sin precedentes: farmacéuticos y médicos advirtieron sobre la más grave escasez de medicamentos en la historia del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, afectando a miles de pacientes que dependen de tratamientos esenciales.

De acuerdo con una investigación publicada por el periódico británico The Guardian, la situación alcanza a analgésicos comunes, medicamentos para la epilepsia y terapias de reemplazo hormonal, generando preocupación en todo el país por el impacto directo sobre la salud y la seguridad de los ciudadanos.

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La advertencia proviene de la Asociación Nacional de Farmacias (NPA) y del Real Colegio de Médicos de Familia, quienes señalaron que la escasez representa un grave riesgo para los pacientes. El problema obligó a quienes padecen enfermedades crónicas a modificar su rutina diaria, como el caso de personas que deben saltarse comidas o racionar sus fármacos para extender su suministro.

Medicamentos críticos bajo protocolos de emergencia

La infografía ilustra la escasez histórica de medicamentos en el Reino Unido, detalla los tratamientos en riesgo, las causas de la crisis y las consecuencias para pacientes y el personal de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información del portal de noticias, dos medicamentos quedaron en el centro de la emergencia: Estradot, una terapia de reemplazo hormonal (TRH) utilizada por mujeres menopáusicas, y Creon, prescrito a personas con cáncer de páncreas y fibrosis quística. Ambos fármacos mantienen protocolos de escasez grave (PEG) desde hace más de un año, un periodo récord para el NHS, y las autoridades extendieron estos protocolos hasta el 10 de julio.

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El Departamento de Salud británico implementó los PEG como una medida temporal para regular la distribución mientras se soluciona el desabastecimiento. Sin embargo, la continuidad de la crisis llevó a que pacientes como Bryony Thomas, residente de Stroud y sobreviviente de cáncer de páncreas, hayan debido ajustar su dieta y compartir medicamentos con otros afectados.

Esta situación afecta también a familiares de los pacientes. En el caso de Thomas, su familia realizó viajes de cuatro horas para conseguir el medicamento en la única farmacia disponible. Propone crear un mecanismo centralizado para redistribuir los fármacos sobrantes de pacientes fallecidos, ya que actualmente estas reservas se destruyen.

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Farmacias y médicos bajo presión

La entidad, que reúne a más de 6.000 farmacias comunitarias independientes, reclamó una mesa con fabricantes, mayoristas y clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de medicamentos no se limita a los casos más graves. Según la NPA, las farmacias enfrentan dificultades para abastecerse de fármacos de uso común como el ramipril, empleado para tratar la hipertensión arterial, y analgésicos como la aspirina en dosis bajas y el co-codamol. Además, la volatilidad en las cadenas de suministro, agravada por el conflicto en Oriente Medio, complicó la llegada de ingredientes y productos terminados.

El diario británico informó que la escasez de principios activos, interrupciones en la producción, menor presupuesto para la adquisición de medicamentos respecto a otros países europeos y cambios en los hábitos de prescripción contribuyeron a agravar la crisis. Como resultado, los precios de medicamentos como el paracetamol y la cetirizina para la fiebre del heno aumentaron, afectando la economía de los pacientes.

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La NPA, que representa a más de 6.000 farmacias comunitarias independientes en el Reino Unido, solicitó al gobierno la creación de un grupo de trabajo urgente con participación de fabricantes, mayoristas y profesionales clínicos para buscar soluciones.

Gobierno y especialistas buscan respuestas

Las organizaciones médicas advirtieron que algunas personas se saltan comidas o ajustan dosis para estirar el suministro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de la carga administrativa y la presión sobre los equipos médicos fueron notables. Los farmacéuticos dedican tiempo extra a localizar fármacos escasos, mientras que los médicos de cabecera ajustan recetas para adaptarse a la oferta disponible, lo que genera molestias y preocupación en los pacientes.

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Victoria Tzortziou Brown, presidenta del Real Colegio de Médicos de Familia, manifestó que la escasez puede ser frustrante para pacientes, médicos y farmacéuticos, y remarcó la importancia de identificar y resolver rápidamente las causas del desabastecimiento.

El Departamento de Salud y Asistencia Social aseguró al portal noticias que “la gran mayoría de los medicamentos autorizados en el Reino Unido cuentan con un suministro adecuado, y los pacientes deben tener la certeza de que, al acudir a la farmacia, encontrarán sus recetas disponibles”.

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El gobierno británico sostiene que está realizando inversiones para fortalecer la industria farmacéutica nacional y garantizar un suministro sólido de medicamentos.