Un orangután atacó a un joven que saltó una cerca en un zoológico y se burló del animal “para un video”

Orangután en un zoo de Indonesia agarra a joven a través de los barrotes

Un visitante de un zoológico en Indonesia que saltó una cerca para grabarse burlándose de un orangután fue atacado por la criatura enojada a través de los barrotes de su jaula.

Hasanal Arifin, de 19 años, entró al recinto de los monos para supuestamente capturar un momento “divertido” con un primate confinado en el zoológico de Kasang Kulim, provincia de Riau, Indonesia, el lunes 6 de junio.

Sin embargo, el furioso orangután parecía haberse agitado cuando el joven extendió los brazos hacia la jaula.

Imágenes muestran a Hasanal retirando rápidamente su mano cuando la criatura de repente se acercó a él. El orangután furioso trató de empujar a Hasanal dentro de la jaula antes de que un espectador lo ayudara.

“No debería sorprender que los orangutanes en los zoológicos de carretera, a quienes a menudo se les niega el espacio para explorar y un grupo social compatible al que pertenecer, puedan defenderse cuando los humanos los provocan. Meterse con los animales que están sufriendo en estas condiciones es vergonzoso”, reza un posteo de la organización proteccionista Peta, en el que se alerta sobre los peligros de interactuar con material en la web que incentiva el maltrato animal.

Hablando hoy exclusivamente para ViralPress, un socio de Newsflare, Hasanal dijo: ‘Solo hice el video para jugar con el orangután. Amo a todos los animales y no lo estaba molestando para presumir.

El furioso orangután parecía haberse agitado cuando el joven extendió los brazos hacia la jaula

“Me sorprendió cuando me agarró. Los reflejos del mono eran tan rápidos. Era impensable, no estaba preparado. Pensé que me mataría. Realmente pensé que moriría”, aseguró.

“Las manos del mono eran tan fuertes. Me dolían mucho las piernas y me dejó rasguños y moretones. Recuerdo haber estado atrapado. Se sintió como mucho tiempo. Me sentí aliviado cuando escapé. Pero desde entonces he tenido muchos problemas a causa del video. He recibido mucho maltrato”.

Y finalizó: “Ahora solo quiero seguir adelante con el incidente porque me ha causado muchos problemas”.

El personal fue alertado del incidente y Hasanal fue expulsado de la atracción. El gerente del zoológico, Ides, indignado, condenó el comportamiento.

Él dijo: “El visitante quería tomar un video, crear contenido sin permiso. Cruzó la barrera de distancia de seguridad. Este fue un comportamiento idiota y estúpido. También se puso a sí mismo y a otros en gran peligro. Le he recordado al personal que se asegure de que ningún visitante tenga la oportunidad de hacer esto nuevamente”.

El invitado dijo que entró al recinto mientras el personal estaba en un descanso para almorzar para filmar un video.

Sin embargo, mientras hacía la ‘broma’, el orangután agarró su camisa y tiró de él hasta que sus piernas quedaron atrapadas en el fuerte agarre del mono.

Otro hombre lo rescató del orangután mientras el personal llegaba al área y calmaba a la criatura. Hasanal salió ileso del incidente.

Mientras tanto, el gerente del zoológico les recordó a los visitantes que se tomaran las reglas en serio: “Esto es muy peligroso y viola las reglas. Ya hemos reprendido al hombre. Por favor, tómese las reglas en serio”.

(Con información de Reuters)

