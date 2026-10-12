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Michael J. Fox casi no dormía mientras protagonizaba ‘Volver al futuro’: “Estaba agotado”

Un actor que compartió escenas con Fox durante el rodaje de la película de 1985 reveló que el protagonista se desplazaba entre los sets durmiendo en una limusina

Volver al futuro
Michael J. Fox alternó las grabaciones de la serie 'Family Ties' y la película 'Volver al futuro' en 1985. (Universal Pictures)
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El actor Courtney Gains reveló que Michael J. Fox dormía en una limusina entre rodajes para poder cumplir con el doble compromiso que tenía en 1985: protagonizar la comedia televisiva Family Ties y filmar simultáneamente la película Volver al futuro.

“Lo que recuerdo de él en la escena del baile fue darme cuenta de lo agotado que estaba, yendo de un proyecto al otro, durmiendo en la limusina, y de cuánto aguante tenía y cuán duro trabajaba”, declaró Gains en una entrevista exclusiva con People.

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El artista, que interpretó al personaje Dixon en Volver al futuro, compartió sus recuerdos del rodaje en el marco del 40 aniversario del estreno de la cinta, dirigida por Robert Zemeckis.

“Tomó el mejor momento de su vida y lo capitalizó, pero no dormía mucho. Eso se lo aseguro”, agregó Gains, según recogió People.

Gains también recordó que la elección de Fox para encabezar el elenco fue una decisión controvertida en el ambiente cinematográfico del momento, cuando los actores de televisión y los de cine raramente se mezclaban.

Courtney Gains - Volver al futuro
El actor Courtney Gains destacó que la elección de Fox para un rol protagónico en cine rompió la barrera histórica entre la televisión y el cine. (Captura de video)

“Fueron por Michael J. Fox, lo que en aquel entonces fue una decisión audaz, porque los actores de televisión y los de cine no se mezclaban, y mucho menos para ser el protagonista”, señaló.

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Fox, que interpretó a Marty McFly en la película, reemplazó en el papel a Eric Stoltz luego de que los realizadores determinaran que este no era el candidato adecuado para el rol. Stoltz y Fox mantuvieron una conversación en 2025, mientras Fox escribía su memorias, Future Boy.

“Fue genial. Fue una gran conversación. Eran solo dos tipos hablando, que era lo que pensé que iba a ser”, dijo Fox a People en aquella ocasión.

La escena del baile escolar, en la que el personaje Dixon es empujado cuando intenta bailar con la madre de Marty, demandó tres días completos de filmación.

“La rodamos y la rodamos y la rodamos”, recordó Gains. “[Zemeckis] la cubrió desde todos los ángulos e ideas posibles. Tenían el presupuesto para hacerlo, supongo, así que lo hicimos”.

Michael J. Fox en la película "Volver al futuro"
El intérprete reemplazó a Eric Stoltz en el papel de Marty McFly tras la decisión de los realizadores del filme. (IMBD)

La estrella, cuya gran oportunidad llegó con el papel de Malachai en Children of the Corn —estrenada un año antes que Volver al futuro—, también participó en otras películas de los años 80 como The ‘Burbs, Memphis Belle, Can’t Buy Me Love y Colors.

“Ese era uno que ciertamente pensé que iba a ser grande”, admitió Gains sobre Volver al futuro. “¿Sabía que iba a convertirse en una de las trilogías más grandes de la historia? Eso no lo sabía. Pero aunque tengo un papel muy pequeño, estoy muy orgulloso de ser parte de esa trilogía”.

Su proyecto más reciente es The Barn III, tercer capítulo de una saga de terror independiente que debutó en festivales en agosto de 2026.

Michael J. Fox recibió una ovación de pie en los Emmy

Michael J. Fox fue galardonado con el Bob Hope Humanitarian Award en la ceremonia de los Emmy 2026, celebrada el lunes por la noche, en reconocimiento a sus contribuciones en la investigación y defensa de los pacientes con Parkinson.

Fox subió al escenario junto a su esposa, Tracy Pollan, en lo que constituyó la primera aparición de la pareja en los Emmy en 13 años. Fue presentado por su excompañera de reparto en The Good Wife, Julianna Margulies, y recibió una ovación de pie que conmovió a los presentes hasta las lágrimas.

Michael J. Fox ocultó su diagnóstico de Parkinson durante siete años antes de hacerlo público en 1998. (REUTERS/Mike Blake)
Michael J. Fox ocultó su diagnóstico de Parkinson durante siete años antes de hacerlo público en 1998. (REUTERS/Mike Blake)

“Gracias a todos los involucrados con la Academia de Televisión por este honor increíble y humillante”, dijo Fox desde el escenario.

Durante su discurso, Fox relató que inicialmente ocultó su diagnóstico, que le fue comunicado en 1991 a los 29 años, y que hizo público recién en 1998.

“Inicialmente mantuve en secreto mi diagnóstico de Parkinson. Me preocupaba que afectara mi trabajo y mi relación con el público. ¿Se reirían si supieran que estaba enfermo? Me sorprendió el apoyo que recibí. El apoyo de todos ustedes. Fue tan alentador”, expresó el actor.

Y agregó: “Me hizo sentir que podía seguir haciendo esto, que no había perdido lo que sé hacer, y que no podían quitármelo. Y fue porque ustedes me apoyaron”.

“Entendí que aceptar el Parkinson no significaba tener que rendirme ante él. Solo significaba que tenía que hacer todo lo posible por todas las personas que viven con esta enfermedad”, continuó.

La Academia de Televisión entregó el Bob Hope Humanitarian Award a Fox durante la gala de los Emmy 2026. (REUTERS/Mario Anzuoni)
La Academia de Televisión entregó el Bob Hope Humanitarian Award a Fox durante la gala de los Emmy 2026. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Fox también destacó los avances de su fundación: “Me propuse defender la causa del Parkinson y recaudar fondos. Encontré personas que lideraran el esfuerzo y me comprometí a financiar la mejor ciencia del mundo. Estamos cerca de erradicar esta enfermedad para siempre”.

La Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research fue creada en el año 2000. El galardón que recibió Fox, instituido en 2002 por la Television Academy y la Bob & Dolores Hope Foundation, distingue a personalidades de la industria televisiva cuya labor filantrópica ha dejado una huella duradera en la sociedad. La primera en recibirlo fue Oprah Winfrey.

Fox también fue nominado como actor invitado en comedia por su aparición en la serie Shrinking, aunque el premio en esa categoría fue para Rob Reiner, otorgado a título póstumo.

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