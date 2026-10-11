Francia, Reino Unido y Canadá respaldaron la iniciativa de Trump de un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania

Reino Unido, Francia y Canadá exigieron a Rusia que se comprometa a un verdadero alto el fuego energético (REUTERS/Toby Melville/Pool)

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El presidente de Donald Trump anunció el domingo un alto el fuego energético entre Ucrania y Rusia, aunque unas horas después Kiev denunció nuevos ataques de las tropas de Putin contra infraestructura energética ucraniana. Pese a esto, Francia, Reino Unido y Canadá respaldaron la iniciativa del jefe de Estado norteamericano.

Trump comunicó la tregua en su plataforma Truth Social: “A partir de ahora, hay un CESE AL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!”.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que París apoya “sin reservas el llamamiento a una verdadera tregua energética”. Sin embargo, advirtió que Rusia seguía rechazando esa posibilidad y que incluso había intensificado sus ataques contra la infraestructura ucraniana en las últimas horas.

El primer ministro británico, Andy Burnham, sostuvo que Reino Unido respalda un alto el fuego energético sostenido. Sin embargo, en un mensaje publicado en X afirmó que Moscú había incrementado sus ataques contra las instalaciones ucranianas durante el fin de semana y consideró que la propuesta de Trump es “el mejor camino para restablecer el suministro de energía y combustible a los mercados mundiales”.

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En tanto, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó durante una llamada con Trump su firme apoyo a la tregua. También reiteró el pedido de Zelensky para que Rusia ponga fin de inmediato a todos los ataques contra la infraestructura energética y la población civil.

Este domingo Trump dijo que Rusia y Ucrania habían acordado un alto el fuego energético

Tras el anuncio de Trump, Zelensky afirmó que no había sido informado de ningún pacto de este tipo. “El anuncio de la tregua fue una noticia para mí”, declaró a Axios, aunque sostuvo que Ucrania aceptaría el alto el fuego si Rusia hacía lo mismo.

El mandatario reclamó precisiones sobre los contactos entre Washington y Moscú y pidió que el presidente ruso, Vladímir Putin, cumpla con lo anunciado por Trump. “Estamos esperando detalles claros sobre el diálogo entre Estados Unidos y Rusia. Y que Putin haga lo que el presidente Trump ha dicho”, manifestó en su discurso diario.

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Los ataques rusos continuaron el domingo “con la misma intensidad”, según Zelenski. El presidente denunció el bombardeo de una planta energética en Kiev y otras ofensivas contra instalaciones del sector en la región oriental de Kharkiv.

“Y todo esto ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos hiciera su comunicado sobre un cese al fuego energético”, puntualizó el mandatario ucraniano en redes sociales.

Amplios cortes de electricidad afectaron a varios barrios de la capital ucraniana. El operador nacional Ukrenergo anunció que el lunes habrá restricciones de suministro en varias regiones del país por los ataques rusos.

Zelensky afirmó que Ucrania está lista para detener sus ataques contra objetivos energéticos rusos, siempre y cuando Moscú haga lo propio

Los bombardeos sobre Kharkiv dejaron tres personas muertas, de acuerdo con el gobierno regional.

Trump volvió a cuestionar el sábado a Zelensky y le exigió convocar elecciones, una posibilidad que Ucrania considera inviable mientras rige la ley marcial. El presidente ucraniano respondió en una entrevista emitida por ABC que la elección de los dirigentes corresponde a la sociedad y al pueblo del país.

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Zelenski ha dicho en varias ocasiones que Ucrania podría organizar comicios si existiera un alto el fuego prolongado. “Díganle a Putin que nos conceda dos meses, 60 días de alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones”, declaró.

Rusia rechazó en varias ocasiones esa alternativa con el argumento de que una pausa extensa permitiría al Ejército ucraniano reforzarse.