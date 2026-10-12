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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 12 de octubre

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé para este lunes dos marchas, seis concentraciones, dos citas agendadas, una rodada ciclista, seis eventos recreativos y 17 plantones en distintos puntos de la Ciudad de México.

Las principales afectaciones viales se esperan en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes:

11:23 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy lunes 12 de octubre

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La movilización con mayor aforo estimado será la del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), programada a las 8:00 horas. Los manifestantes partirán de la sede sindical, ubicada en Antonio Caso 45, colonia Tabacalera, rumbo al Zócalo capitalino. El contingente, calculado en 2 mil 500 personas, demandará la reinserción laboral de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro y el respeto a los derechos de jubilados. La SSC no descarta la incorporación de otros grupos sociales y sindicales.

A las 11:00 horas, la Unidad Nacional Independiente en Resistencia marchará del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez. Con una asistencia estimada de 800 personas, exigirán atención a acuerdos de su Mesa Nacional de Trabajo, justicia por integrantes asesinados y desaparecidos, así como seguridad y autonomía para comunidades indígenas, entre ellas el pueblo triqui. La organización mantiene además un plantón permanente frente a Gobernación.

Entre las concentraciones previstas, destaca la de la Asamblea Popular Resistencia Atlítica C. V., que se reunirá a las 11:00 horas frente a la Cámara de Diputados, en Venustiano Carranza. El grupo protestará contra el proceso de consulta y el contenido de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

También a las 10:00 horas, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo realizará una conferencia política en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico, dentro de su Jornada Nacional de Lucha y Resistencia Indígena.

A mediodía, la Plataforma 4:20 llevará a cabo actividades simultáneas de difusión sobre derechos cannábicos, reducción de riesgos y legislación en el Monumento a la Madre; el cruce de División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en Narvarte; y Gran Canal con Circuito Interior, en Gustavo A. Madero.

Por la tarde, a las 16:00 horas, el Movimiento Indígena de la Ciudad de México realizará la jornada político-cultural “¡Nunca más una ciudad sin los pueblos indígenas!” en Fray Pedro de Gante, en el Centro Histórico. A las 17:00 horas, vecinos de Benito Juárez se concentrarán en el Teatro María Tereza Montoya para protestar contra el aumento al impuesto predial.

En la colonia Doctores se contemplan dos actividades. La colectiva Las Tonantzin se manifestará desde las 11:45 horas ante los Juzgados Penales de la Ciudad de México y, durante el día, en los juzgados del Reclusorio Norte, para exigir justicia para mujeres víctimas de violencia. Más tarde, a las 18:30 horas, Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes acudirán a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Grupos de Atención Prioritaria para denunciar presuntos actos de violencia y odio contra integrantes de la comunidad trans y trabajadoras sexuales.

La jornada también incluye una rodada de Bucaneros CDMX, que saldrá a las 21:00 horas del Monumento a la Revolución con destino aún por definir.

Eventos masivos

En materia de espectáculos y actividades culturales, se prevén aforos importantes en el concierto de Enrique Bunbury en el Auditorio Nacional, con cerca de 9 mil 790 asistentes; el de Natalia Lafourcade en el Teatro Metropólitan, con 3 mil 165 personas; así como la Feria del Libro en el Zócalo, el Festival de Flores de Cempasúchil en Paseo de la Reforma, la Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan y el Festival del Terror en Six Flags México.

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