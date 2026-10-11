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Zelensky afirmó que está dispuesto a convocar a elecciones si Rusia se compromete a un alto el fuego de 60 días en Ucrania

El mandatario ucraniano sostuvo que la guerra impide garantizar comicios seguros y ajustados a la legislación, después de que Donald Trump reclamara en Washington un cambio de liderazgo en Kiev

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, volvió a pedir un alto el fuego total por parte de Rusia (REUTERS/Alina Smutko)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, volvió a pedir un alto el fuego total por parte de Rusia (REUTERS/Alina Smutko)
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Volodimir Zelenski sostuvo que Ucrania debe decidir por sí misma quién será su presidente y condicionó unas elecciones a un alto el fuego total de 60 días, en respuesta a Donald Trump, quien el sábado pidió un cambio de liderazgo en Kiev y cuestionó la negativa ucraniana a detener los ataques contra refinerías rusas.

“Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente”, declaró en una entrevista con la cadena norteamericana ABC.

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El presidente ucraniano afirmó que la guerra impide garantizar unos comicios seguros y ajustados a la legislación nacional. No obstante, planteó que una interrupción completa de las hostilidades permitiría organizar la votación y aceptar “cualquier elección de nuestro pueblo”.

“Díganle a Putin que nos dé dos meses, 60 días de alto el fuego total, y organizaremos elecciones”, apuntó.

Trump había atribuido la falta de un acuerdo con Moscú a la posición de Kiev tras una conversación telefónica con Putin. Ante periodistas en la residencia presidencial, dijo: “A Rusia le gustaría llegar a un acuerdo, pero, por la razón que sea, Zelensky no quiere llegar a un acuerdo”.

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El presidente de Estados Unidos también reclamó el sábado la elección de un nuevo mandatario ucraniano que estuviera dispuesto a negociar el final de la guerra. “Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, afirmó, antes de advertir que Zelensky que “más le vale que pare de una vez” los ataques contra la infraestructura estratégica rusa.

Trump criticó a Zelensky y dijo que Ucrania necesita un nuevo presidente

Zelensky, por su parte, este doming más temprano afirmó que Ucrania dejará de atacar las instalaciones petroleras rusas únicamente si Moscú interrumpe sus ofensivas contra la infraestructura energética ucraniana. “Ucrania estará dispuesta a dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética”, escribió en sus redes sociales.

El jefe de Estado agregó que cualquier entendimiento debe contener compromisos de ambas partes. “Cualquier medida de distensión debe ser recíproca y estar respaldada por garantías reales”, señaló.

Trump aseguró que había autorizado a Kiev a actuar militarmente contra Rusia, aunque fijó una excepción para las refinerías. Al describir su conversación con Zelensky, afirmó: “Le dije que hiciera lo que quisiera contra Rusia, pero que no atacara las refinerías”.

El mandatario estadounidense relacionó los bombardeos ucranianos con una escasez mundial de diésel. “Le dijimos: ‘Haz lo que quieras con Rusia, pero no ataques el gasóleo, porque hay un gran problema, una gran escasez’. ¿Y qué hace él? Va y ataca el gasóleo”, cuestionó.

La presión de Trump sobre Ucrania coincidió con un entendimiento con Putin para ampliar los envíos de combustible ruso a Estados Unidos y otros destinos. El plan incluía una entrega inmediata de 300.000 toneladas de diésel, seguida por 500.000 toneladas en noviembre, un millón en una etapa posterior y otros tres millones en un plazo breve.

Zelensky sostuvo que Moscú interpretó ese alivio como una señal para prolongar la invasión. Al referirse al ataque contra Zaporizhzhia, escribió: “Hoy Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel al lanzar cinco bombas guiadas contra edificios residenciales de Zaporizhzhia”.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, cuestionó la suspensión de sanciones al combustible ruso. “La suspensión de las sanciones al diésel ruso proporciona a Moscú más ingresos para financiar la guerra. Este no es el momento de bajar la presión sobre Rusia, y Europa no lo hará”, afirmó.

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