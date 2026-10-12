Una animación digital en tres dimensiones muestra el proceso de construcción proyectado para el Gimnasio "Miguel Russo" de Boca Juniors. La representación gráfica ilustra etapas sucesivas que incluyen la preparación del terreno con maquinaria, la colocación de la base de hormigón, el montaje de la estructura metálica azul con grúa y la instalación del techo y paredes exteriores hasta la finalización del edificio.

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Boca Juniors difundió una animación en tres dimensiones que reconstruye el proceso de edificación del Gimnasio Miguel Ángel Russo, el nuevo espacio destinado a socios y socias que el club proyecta sobre la calle Brandsen, a metros de la Bombonera. El video permite observar la transformación del predio desde las tareas iniciales sobre el terreno hasta la terminación de la estructura.

La pieza audiovisual comienza con el ingreso de maquinaria para preparar el lote y nivelar el suelo. Luego exhibe la colocación de la base de hormigón y el posterior montaje de una estructura metálica pintada de azul, con una grúa que interviene en la instalación de las piezas centrales del edificio.

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En las últimas secuencias aparecen el techo, los cerramientos exteriores y el frente del gimnasio ya terminado. La representación proyecta el aspecto final del espacio que homenajeará a Miguel Ángel Russo, el entrenador que dirigió a Boca en tres ciclos y murió en octubre de 2025.

El nuevo gimnasio ocupará un terreno de 1.600 metros cuadrados

Boca mostró en 3D cómo será el Gimnasio Miguel Ángel Russo: “Una obra que homenajea a quien dejó una huella imborrable”

El proyecto se desarrolla en Brandsen 842, frente al acceso principal del estadio Alberto J. Armando. Allí funcionaba un galpón perteneciente a la institución que estaba fuera de uso y que fue demolido para liberar el terreno destinado a la nueva construcción.

La obra abarca 1.600 metros cuadrados y tendrá como objetivo ampliar los servicios para los asociados del club. El gimnasio contará con sectores de entrenamiento, máquinas, equipamiento deportivo, baños, vestuarios, acceso con molinetes y un frente vidriado hacia la calle Brandsen.

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La construcción había comenzado el 5 de febrero. En septiembre, el club había mostrado imágenes de los primeros trabajos y había informado que el proyecto transitaba su etapa final, luego de una demora respecto del plazo inicial de inauguración.

El nuevo video incorpora una diferencia respecto de aquellas imágenes de obra. En lugar de registrar tareas realizadas en el predio, muestra una proyección digital del proceso constructivo completo. Desde la demolición y la base de hormigón hasta la instalación de la cubierta, la animación presenta una secuencia ordenada de cómo quedará conformado el edificio.

El homenaje se suma a los reconocimientos que Boca realizó para Russo

El homenaje se suma a los reconocimientos que Boca realizó para Russo (REUTERS/Matias Baglietto)

La designación del gimnasio recuerda a uno de los entrenadores con mayor identificación con el club en las últimas décadas. Russo condujo al plantel que ganó la Copa Libertadores de 2007 y regresó en dos oportunidades a la institución.

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En su segundo ciclo conquistó la Superliga 2019/20, la Copa Diego Maradona 2020 y la Copa Argentina 2021. Su última etapa comenzó en 2025 y tuvo como uno de sus principales compromisos el Mundial de Clubes.

Tras su fallecimiento, Boca organizó un velatorio público en la Bombonera y depositó parte de sus cenizas dentro del estadio. El club también disputó un amistoso ante Millonarios de Colombia, con una copa en homenaje al director técnico.

El gimnasio llevará su nombre en una zona de alto tránsito para los socios. La ubicación, frente al estadio, integra una serie de intervenciones que Boca realizó en los últimos meses en el entorno inmediato de la Bombonera, con reformas en espacios internos y áreas de circulación.

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El club presentó un plan para ampliar la capacidad de la Bombonera

El club presentó un plan para ampliar la capacidad de la Bombonera

La construcción del Gimnasio Miguel Ángel Russo avanza en paralelo con el proyecto de ampliación del estadio que la dirigencia de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, expuso ante grupos de socios a fines de septiembre.

La propuesta busca superar los 80 mil espectadores de capacidad y no contempla la compra de las viviendas ubicadas sobre la calle Del Valle Iberlucea. Según los detalles presentados, el plan prevé correr el campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías ferroviarias y reemplazar los palcos actuales por una nueva estructura.

Ese sector incluiría una platea preferencial, otra platea superior y 216 palcos distribuidos en seis pisos. La capacidad de esa zona pasaría de unos 3.000 a 9.500 lugares, de acuerdo con la información difundida sobre el proyecto.

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La iniciativa también contempla una cuarta bandeja por encima de las tres tribunas altas actuales. Tendría siete filas y permitiría sumar alrededor de 6.000 ubicaciones. La intención de la dirigencia es que esos lugares sean destinados a abonados, mientras que las tres bandejas superiores existentes podrían convertirse en sectores populares, con un aumento adicional de capacidad.

Las obras del estadio dependen de una autorización urbanística

El diseño incluye un techo sobre el sector superior y una pantalla led de 360 grados. También prevé modificar la pendiente de las tribunas bajas de los sectores norte y sur para incorporar 1.500 lugares en cada una.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la construcción de torres de acceso sobre el área de las vías del tren. Esas estructuras servirían para conectar la cuarta bandeja y otros sectores del estadio, mientras que la formación ferroviaria pasaría por debajo de la nueva construcción.

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Boca ya obtuvo avales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de Ferrosur para ese punto de la obra. El proyecto todavía requiere la aprobación de la Dirección General de Interpretación Urbanística para iniciar esa etapa.

De acuerdo con la información conocida durante la presentación ante socios, la primera fase contempla las columnas y la cuarta bandeja. La demolición de los palcos y de los sectores preferenciales sobre Del Valle Iberlucea quedaría para 2027. Mientras ese plan continúa en instancia de autorizaciones, el gimnasio que llevará el nombre de Russo aparece como una de las obras próximas a incorporarse al entorno de la Bombonera.

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