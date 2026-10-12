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Un ex futbolista multicampeón con Boca Juniors deja la TV y anunció que presidirá un club europeo

El ex jugador comunicó su salida después de seis años como panelista televisivo. El ex mediocampista se enfocará en la gestión de una sociedad anónima deportiva

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Un ex futbolista multicampeón con Boca Juniors deja la TV y anunció que presidirá un club europeo
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Cristian Traverso anunció su salida de TyC Sports para concentrarse en la conducción de una sociedad anónima deportiva en Portugal, vinculada al Brito Sport Clube. El ex futbolista de Boca comunicó su decisión a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, luego de seis años de participación en programas de televisión.

“Los caminos y la vida hoy nos separan, quizá el tiempo nos vuelva a juntar algún día”, escribió Traverso en una publicación en la que agradeció a sus compañeros y a los trabajadores que integran la señal deportiva. El ex mediocampista recordó además la cobertura que realizó en Qatar durante el Mundial de 2022.

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“Créanme que valió la pena, disfruté mucho todos estos años, conocí a gente estupenda para trabajar”, expresó. También definió su despedida con una frase vinculada a una canción de Carlos “Indio” Solari: “Las despedidas son esos dolores dulces”.

Traverso cerró un ciclo de seis años en TyC Sports

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El ex jugador había consolidado una presencia frecuente en la programación de TyC Sports, donde participaba como panelista y analista. En su mensaje, destacó el vínculo con los colegas que aparecían frente a cámara y con quienes formaban parte de la producción de los ciclos.

“Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros con los que me tocó trabajar, los que ustedes conocen y los que están detrás de cámara”, señaló. Traverso aseguró que intentó aprender y mejorar en cada espacio que integró.

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La cobertura de la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar quedó como una de las experiencias que eligió destacar al repasar su paso por la televisión. “Viví una experiencia tremenda, la de estar ahí cuando Argentina fue campeón del mundo”, indicó.

El ex Boca presidirá una SAD vinculada al Brito Sport Clube

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La decisión está relacionada con su nuevo desafío en Portugal. Traverso buscará dedicarse de manera plena a su función como presidente de una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) vinculada al Brito Sport Clube, entidad que compite en el Campeonato de Portugal, la cuarta categoría del fútbol de ese país.

El ex volante asumió a fines de 2025 y realizó una inversión junto a un grupo de amigos. Su salida de la televisión apunta a concentrar su agenda en la gestión institucional, deportiva y administrativa de ese proyecto.

En declaraciones previas al medio portugués Guimarães Digital, Traverso había anticipado el compromiso que asumiría en la nueva etapa. “Estaremos aquí permanentemente, día a día, con las necesidades que el equipo requiera”, afirmó.

El artículo de Guimarães Digital sobre la llegada de un inversor argentino al proyecto del Brito Sport Clube fue publicado el 28 de abril de 2026, aunque el sitio no permite acceder al contenido completo de esa nota.

De Boca a una nueva etapa en Europa

Traverso desarrolló la parte central de su carrera como futbolista en Boca Juniors, donde integró equipos que conquistaron títulos locales e internacionales. Tras su retiro, se incorporó al ámbito televisivo y sostuvo durante seis años una participación regular en debates de actualidad deportiva.

Ahora, el ex mediocampista dejará esa actividad para asumir de forma exclusiva la presidencia de la SAD en Portugal. La decisión abre una etapa ligada a la gestión de un club europeo, con el Brito Sport Clube como eje de su proyecto fuera de la Argentina.

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