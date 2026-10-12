Tras afirmar que Rusia intervino en el Brexit, el primer ministro británico pidió reforzar los lazos con la UE

El primer ministro británico Andy Burnham solicitó reforzar la alianza entre el Reino Unido y la Unión Europea para enfrentar las interferencias de Rusia. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

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El primer ministro británico, Andy Burnham, pidió estrechar los vínculos entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) tras advertir que los intentos de Rusia por intervenir en la política europea demuestran que “el statu quo no es suficiente”.

Burnham afirmó el lunes ante la Cámara de los Comunes que la campaña de “ataques híbridos” de Moscú, orientada a desestabilizar democracias e influir en votaciones, obliga a revisar la relación con el bloque comunitario, debilitada tras el Brexit.

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Burnham sostiene que el Reino Unido debe reconstruir su relación con la Unión Europea porque la seguridad, el crecimiento, la inmigración y la respuesta a las interferencias extranjeras requieren una cooperación más estrecha. El Gobierno prevé debatir acuerdos sobre comercio alimentario, energía, emisiones, movilidad juvenil e inmigración en una cumbre prevista en Bruselas para el 20 de noviembre.

El jefe de Gobierno dijo que sería “un incumplimiento del deber” no buscar una relación más fuerte con los 27 países de la UE, de la que el Reino Unido salió en 2020.

La posición supone un cambio respecto de los últimos años, cuando gobiernos conservadores y laboristas evitaron reabrir el debate sobre el Brexit. En la conferencia anual del Partido Laborista, celebrada el mes pasado, Burnham sostuvo que “el Brexit ha hecho más daño que bien” y cuestionó el acuerdo comercial vigente con Bruselas.

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Andy Burnham sostuvo que la salida del Reino Unido de la Unión Europea provocó más perjuicios que beneficios a la economía británica. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

El primer ministro planteó la necesidad de construir un consenso político sobre una nueva relación con la UE. Entre las opciones a futuro, mencionó incluso la posibilidad de volver a incorporarse al bloque, aunque permanece ligado al compromiso de su antecesor laborista, Keir Starmer, de no regresar al mercado único ni a la unión aduanera.

La cumbre de Bruselas y el debate sobre el Brexit

El Reino Unido y la Unión Europea anunciaron que celebrarán una cumbre en Bruselas el 20 de noviembre. Burnham indicó que las partes discutirán un acuerdo comercial para alimentos y bebidas, pactos sobre energía y comercio de emisiones, “un nuevo plan de experiencia juvenil” y una cooperación más profunda en materia migratoria.

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Tras ese encuentro, el primer ministro consideró que el país debe abrir “un diálogo serio sobre las diferentes opciones para nuestra relación a largo plazo”. Añadió: “Si hablamos en serio de promover el crecimiento, controlar la inmigración, defender nuestros valores y nuestra seguridad, es una conversación que debemos tener”.

El Reino Unido y la Unión Europea negociarán acuerdos sobre energía, migración y movilidad juvenil durante la cumbre de Bruselas del 20 de noviembre. (HENRY NICHOLLS/Pool vía REUTERS)

La UE recibió favorablemente el cambio de tono de Londres, aunque sus dirigentes desconfían de que el Reino Unido busque algunos beneficios reservados a los miembros del bloque. La cumbre estaba prevista inicialmente para julio, pero se aplazó por desacuerdos sobre las normas de “fabricado en Europa”, que, según el Gobierno británico, perjudicarán a sus productores.

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Burnham también afirmó que Moscú intentó influir en el referéndum de 2016 sobre la salida de la UE. El Gobierno aclaró después que esos intentos no tuvieron éxito y que considera legítimo el resultado de la consulta. Ante las críticas de la líder conservadora Kemi Badenoch, Burnham respondió que “es un hecho documentado que actores rusos buscaron interferir” en las elecciones británicas de 2019 y que era “inconcebible” que hubiera sido la primera vez. Rusia rechaza desde hace tiempo las acusaciones de injerencia, mientras que el líder de Reform UK, Nigel Farage, calificó la afirmación de Burnham de “escandalosa”.