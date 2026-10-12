Mundo

Tras afirmar que Rusia intervino en el Brexit, el primer ministro británico pidió reforzar los lazos con la UE

Andy Burnham afirmó ante los Comunes que los ataques híbridos de Moscú contra las democracias europeas obligan a revisar el vínculo debilitado tras la salida del bloque en 2020 del país

El primer ministro británico Andy Burnham solicitó reforzar la alianza entre el Reino Unido y la Unión Europea para enfrentar las interferencias de Rusia. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)
El primer ministro británico Andy Burnham solicitó reforzar la alianza entre el Reino Unido y la Unión Europea para enfrentar las interferencias de Rusia. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)
Guardar

El primer ministro británico, Andy Burnham, pidió estrechar los vínculos entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) tras advertir que los intentos de Rusia por intervenir en la política europea demuestran que “el statu quo no es suficiente”.

Burnham afirmó el lunes ante la Cámara de los Comunes que la campaña de “ataques híbridos” de Moscú, orientada a desestabilizar democracias e influir en votaciones, obliga a revisar la relación con el bloque comunitario, debilitada tras el Brexit.

PUBLICIDAD

Burnham sostiene que el Reino Unido debe reconstruir su relación con la Unión Europea porque la seguridad, el crecimiento, la inmigración y la respuesta a las interferencias extranjeras requieren una cooperación más estrecha. El Gobierno prevé debatir acuerdos sobre comercio alimentario, energía, emisiones, movilidad juvenil e inmigración en una cumbre prevista en Bruselas para el 20 de noviembre.

El jefe de Gobierno dijo que sería “un incumplimiento del deber” no buscar una relación más fuerte con los 27 países de la UE, de la que el Reino Unido salió en 2020.

La posición supone un cambio respecto de los últimos años, cuando gobiernos conservadores y laboristas evitaron reabrir el debate sobre el Brexit. En la conferencia anual del Partido Laborista, celebrada el mes pasado, Burnham sostuvo que “el Brexit ha hecho más daño que bien” y cuestionó el acuerdo comercial vigente con Bruselas.

PUBLICIDAD

Andy Burnham sostuvo que la salida del Reino Unido de la Unión Europea provocó más perjuicios que beneficios a la economía británica. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)
Andy Burnham sostuvo que la salida del Reino Unido de la Unión Europea provocó más perjuicios que beneficios a la economía británica. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

El primer ministro planteó la necesidad de construir un consenso político sobre una nueva relación con la UE. Entre las opciones a futuro, mencionó incluso la posibilidad de volver a incorporarse al bloque, aunque permanece ligado al compromiso de su antecesor laborista, Keir Starmer, de no regresar al mercado único ni a la unión aduanera.

La cumbre de Bruselas y el debate sobre el Brexit

El Reino Unido y la Unión Europea anunciaron que celebrarán una cumbre en Bruselas el 20 de noviembre. Burnham indicó que las partes discutirán un acuerdo comercial para alimentos y bebidas, pactos sobre energía y comercio de emisiones, “un nuevo plan de experiencia juvenil” y una cooperación más profunda en materia migratoria.

Tras ese encuentro, el primer ministro consideró que el país debe abrir “un diálogo serio sobre las diferentes opciones para nuestra relación a largo plazo”. Añadió: “Si hablamos en serio de promover el crecimiento, controlar la inmigración, defender nuestros valores y nuestra seguridad, es una conversación que debemos tener”.

El Reino Unido y la Unión Europea negociarán acuerdos sobre energía, migración y movilidad juvenil durante la cumbre de Bruselas del 20 de noviembre. (HENRY NICHOLLS/Pool vía REUTERS)
El Reino Unido y la Unión Europea negociarán acuerdos sobre energía, migración y movilidad juvenil durante la cumbre de Bruselas del 20 de noviembre. (HENRY NICHOLLS/Pool vía REUTERS)

La UE recibió favorablemente el cambio de tono de Londres, aunque sus dirigentes desconfían de que el Reino Unido busque algunos beneficios reservados a los miembros del bloque. La cumbre estaba prevista inicialmente para julio, pero se aplazó por desacuerdos sobre las normas de “fabricado en Europa”, que, según el Gobierno británico, perjudicarán a sus productores.

Burnham también afirmó que Moscú intentó influir en el referéndum de 2016 sobre la salida de la UE. El Gobierno aclaró después que esos intentos no tuvieron éxito y que considera legítimo el resultado de la consulta. Ante las críticas de la líder conservadora Kemi Badenoch, Burnham respondió que “es un hecho documentado que actores rusos buscaron interferir” en las elecciones británicas de 2019 y que era “inconcebible” que hubiera sido la primera vez. Rusia rechaza desde hace tiempo las acusaciones de injerencia, mientras que el líder de Reform UK, Nigel Farage, calificó la afirmación de Burnham de “escandalosa”.

Temas Relacionados

Unión EuropeaBrexitintervención

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Egipto enviará a Roma parte de su colección de retratos funerarios grecorromanos después de restaurar una obra única del siglo II

El Tondo de los Dos Hermanos, una pieza excepcional por su formato circular y su doble figura, fue recuperada gracias a un acuerdo bilateral que incluye una exposición con más de 110 piezas

Egipto enviará a Roma parte de su colección de retratos funerarios grecorromanos después de restaurar una obra única del siglo II

Crece la volatilidad del petróleo: revirtió sus pérdidas y superó los USD 107 en medio de ataques de Irán, los rebeldes hutíes y Rusia

El crudo europeo avanza más del 1%, tras comenzar la semana con bajas, mientras los inversores siguieron los bombardeos contra buques cisterna y la reducción del flujo de hidrocarburos por el estrecho de Ormuz

Crece la volatilidad del petróleo: revirtió sus pérdidas y superó los USD 107 en medio de ataques de Irán, los rebeldes hutíes y Rusia

El papa León XIV será hospitalizado este martes para someterse a una cirugía y suspendió todas su audiencias por ocho días

El pontífice ingresará al Policlínico Gemelli de Roma al mediodía, aunque la fecha de la operación del nódulo pulmonar aún no fue precisada. El Vaticano prevé al menos una semana de recuperación

El papa León XIV será hospitalizado este martes para someterse a una cirugía y suspendió todas su audiencias por ocho días

Rusia evitó responder a la “tregua energética” propuesta por Trump y lanzó otro ataque contra una central termoeléctrica en Ucrania

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que hablarán del tema cuando tengan “algo que decir” e insistió en que Putin quiere una paz duradera y no un cese del fuego temporal

Rusia evitó responder a la “tregua energética” propuesta por Trump y lanzó otro ataque contra una central termoeléctrica en Ucrania

Indonesia busca convertir los altavoces de sus mezquitas en red de alerta ante terremotos

El científico japonés Inoue Hiroshi concibió el sistema después de estudiar la falta de advertencias previas y trabaja con las autoridades del país asiático para replicar un mecanismo aplicado en Japón

Indonesia busca convertir los altavoces de sus mezquitas en red de alerta ante terremotos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Robo, homicidio y hasta portación de armas de uso del Ejército: los delitos por lo que más ingresan a la cárcel en México

Robo, homicidio y hasta portación de armas de uso del Ejército: los delitos por lo que más ingresan a la cárcel en México

Dragon Ball Super y Beerus, el encuentro más esperado: a qué hora y cómo verlo en México

FAP despliega dos aviones cisternas para sofocar incendios forestales en Cusco

Ofrecen $5 millones de recompensa por información de los 41 fugados en Santa Marta: “Ayúdanos a recapturar”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 12 de octubre de 2026

DEPORTES

Un luchador de MMA murió en la cárcel tras ser condenado a 23 años por asesinar a una mujer y a su hija de cinco años

Un luchador de MMA murió en la cárcel tras ser condenado a 23 años por asesinar a una mujer y a su hija de cinco años

La estremecedora historia de una atleta que sufrió un control antidopaje sorpresa tras la muerte de su madre: “Yacía en la habitación de al lado”

Tormenta tropical en Utah: 70 corredores de ultramaratón quedaron atrapados en el desierto y fueron evacuados tras una noche a la intemperie

Un medio inglés ubicó a Franco Colapinto en uno de los peores puestos de su ranking tras la carrera de F1 en Singapur: “Mejor de lo que parecía”

Daniel Osvaldo compartió una imagen desde el hospital mientras continúa bajo atención médica

ENTRETENIMIENTO

Dragon Ball Super y Beerus, el encuentro más esperado: a qué hora y cómo verlo en México

Dragon Ball Super y Beerus, el encuentro más esperado: a qué hora y cómo verlo en México

Sale a la luz una colaboración olvidada de Britney Spears y Justin Timberlake de hace 25 años

Así reaccionó Bryan Cranston al ver a ‘Breaking Bad’ elegida la mejor serie del siglo XXI

Sofia Coppola confesó que filmó escenas clave sin autorización en Tokio

La noche que Sylvester Stallone terminó en la cárcel más temida de Nueva York: "Una verdadera casa de los horrores"