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El exesposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello, reaccionó a su publicación sobre los hombres narcisistas: “Hay que leer el libro”

Un mensaje sobre el narcisismo compartido por la actriz generó interpretaciones sobre su antigua relación con el actor

Joe Manganiello Sofía Vergara
Joe Manganiello habla de su divorcio de Sofía Vergara tras polémica publicación en redes.
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Joe Manganiello respondió a los comentarios surgidos después de que su exesposa, Sofía Vergara, compartiera en redes sociales una publicación sobre el comportamiento de los hombres narcisistas.

Durante una entrevista en el programa CBS Mornings, el intérprete abordó las especulaciones y señaló que su libro autobiográfico, Bloodlines, se centra en la enfermedad que puso en riesgo su vida y en el proceso que atravesó para recuperarse.

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La conversación surgió cuando la periodista Gayle King le preguntó por una historia de Instagram publicada por Vergara, de 54 años.

La estrella de Modern Family había compartido una imagen que comparaba las conductas de un “buen hombre” con las de un “hombre narcisista”. El contenido había sido publicado originalmente por su hijo, Manolo González Vergara, de 35 años.

La imagen incluía un mensaje sobre las relaciones con personas narcisistas, en el que se afirmaba que, independientemente de lo que se haga por ellas, nunca estarán satisfechas.

Sofía Vergara reposteó una publicación sobre los hombres narcisistas.
Sofía Vergara reposteó una publicación sobre los hombres narcisistas.

“Recuerden, chicos, cuando traten con un narcisista, no importa cuánto hagan por ellos, porque les guardarán rencor y nada será suficiente, y siempre intentarán, de alguna manera, hacerlos quedar como los malos”.

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King planteó a Manganiello, de 49 años, que algunos usuarios podían interpretar la publicación como una referencia a su relación con Vergara y como una acusación hacia él.

Ante la pregunta, el actor pidió que se conociera el contenido de sus memorias antes de sacar conclusiones sobre su significado.

“Creo que cualquiera que haya dicho eso debería leer primero el libro y entender de qué trata realmente, porque no se trata de eso. Se trata del sufrimiento por el que pasé”, respondió.

El actor explicó que Bloodlines aborda su experiencia personal frente a una enfermedad autoinmune que llegó a poner en peligro su vida. Según indicó, la obra también trata sobre la supervivencia y la esperanza.

Joe Manganiello
Joe Manganiello aseguró que sus memorias se centran en la supervivencia a su enfermedad. (Composición fotográfica)

Por si fuera poco, en este libro Joe Manganiello relata el diagnóstico y las consecuencias de su padecimiento, así como distintos aspectos de su vida personal durante los años en que estuvo casado con Sofía Vergara.

De acuerdo con el libro, los primeros síntomas de la enfermedad aparecieron poco después de que la pareja contrajera matrimonio en 2015.

El protagonista de True Blood sostiene en sus memorias que su condición médica afectó la dinámica de la relación hasta el punto de que, según su relato, esta perdió su componente emocional.

También afirma que la artista se negó a abrazarlo y se burló de su mascota, un chihuahua.

La pareja anunció el fin de su relación en 2023, después de siete años de matrimonio. La separación también estuvo acompañada de declaraciones sobre sus diferencias respecto a la posibilidad de tener hijos.

Sofía Vergara y Joe Manganiello no llegan a un acuerdo por la custodia de Bubbles, su mascota, tras su divorcio
Sofía Vergara y Joe Manganiello dieron declaraciones cruzadas sobre el fin de su matrimonio.

En 2024, Sofía Vergara explicó que la decisión de no convertirse nuevamente en madre influyó en el final de la relación, pues Joe Manganiello era más joven y quería tener hijos, mientras que ella no deseaba asumir la maternidad a una edad más avanzada.

El actor, por su parte, negó entonces que esa diferencia fuera el motivo de la ruptura. En sus memorias, señala que su enfermedad autoinmune influyó en su decisión de no continuar con sus planes de paternidad.

En una entrevista con la revista People, Manganiello explicó que narrar el final de su matrimonio no era el objetivo principal de sus memorias, sino una parte necesaria para describir su proceso de recuperación física y emocional.

Joe Manganiello aseguró que incluir pasajes de su matrimonio fue necesario para que los lectores comprendieran su sentir.
Joe Manganiello aseguró que incluir pasajes de su matrimonio fue necesario para que los lectores comprendieran su sentir.

El actor también señaló que decidió contar su experiencia de manera directa, incluso cuando recordar determinados episodios resultaba doloroso.

Según explicó, su intención es que los lectores conozcan aspectos de su vida que mantuvo en privado durante mucho tiempo.

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