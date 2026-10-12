Karina Torres preocupa por su salud tras enfrentar nuevos problemas por biopolímeros

Una infografía de Infobae expone las complicaciones del uso de biopolímeros, como la formación de abscesos, las infecciones y el desplazamiento de la sustancia a otras zonas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Karina Torres, exparticipante de La Casa de los Famosos México 2026, preocupa a sus seguidores, luego de reportar la reaparición de un absceso en el glúteo causado por los biopolímeros que se inyectó hace una década.

La influencer pide ayuda a sus seguidores a través de un video en vivo tras notar que la lesión “vuelve a brotar” semanas después de haber recibido tratamiento especializado en Colombia.

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El absceso de Karina Torres surgió por primera vez durante un viaje a Grecia

Karina Torres se inyectó biopolímeros hace aproximadamente diez años para aumentar el volumen de sus glúteos. Durante ese periodo no presenta complicaciones, hasta que en enero de 2026, mientras realiza su proyecto de viajes Migajeras por el mundo, un absceso aparece en el glúteo izquierdo y la obliga a interrumpir su estadía en Grecia.

Karina Torres en un viaje

“Me salió un absceso en la pompi izquierda y, como bien saben, hace 10 años me inyecté biopolímeros. No había tenido ningún inconveniente con ese tema. Sin embargo, todo se detonó en Grecia”, relató Torres en ese momento. Tras el episodio, la influencer busca atención con especialistas en Colombia para frenar el avance de la infección.

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La lesión reaparece meses después del tratamiento

En un video reciente que circula en redes sociales, Karina Torres informa a sus seguidores que el mismo absceso regresa. “¿Se acuerdan del absceso que me había salido? Pues qué creen... me ya me empieza a retoñar otra vez”, cuenta en la grabación.

La influencer añade que pedirá ayuda divina para que el cuadro no se agrave: “Yo creo y espero en Dios, le voy a pedir mucho a Dios que no se me complique lo de los biopolímeros”. La creadora de contenido indica que permanecerá pendiente de la evolución de la lesión y buscará orientación de su médico para determinar cómo proceder.

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Karina Torres preocupa por su salud tras enfrentar nuevos problemas por biopolímerosl (X/soykaritorres)

Karina Torres usa parches para cicatrización mientras espera valoración médica

Mientras define los siguientes pasos con su médico, la Licenciada recurre a un tratamiento tópico para contener la herida. “Tengo unos parches muy buenos que me ayudan a cicatrizar”, explica. La especialista subraya que el seguimiento profesional resulta fundamental ante la reaparición de una lesión de estas características.

El medio señala que los parches destinados a favorecer la cicatrización no sustituyen la evaluación médica, sobre todo cuando la lesión reaparece después de un tratamiento previo. Por el momento, Karina Torres no reporta un diagnóstico definitivo ni una fecha para una posible intervención.

¿Qué son los biopolímeros? Pueden provocar inflamación, nódulos e infecciones

Los biopolímeros son sustancias utilizadas de manera irregular para aumentar el volumen de distintas partes del cuerpo, incluidos los glúteos. Estos materiales pueden provocar reacciones adversas, en especial cuando se desconoce su composición o no están autorizados para ese uso.

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Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran la inflamación persistente, la aparición de nódulos, el dolor, las infecciones y la formación de abscesos. En algunos casos, las sustancias pueden desplazarse hacia otras zonas del cuerpo o desencadenar una reacción inflamatoria que se manifiesta tiempo después de la aplicación original.

Karina Torres advierte a quienes consideran aplicarse biopolímeros

Tras el nuevo episodio, Torres lanza una advertencia directa a sus seguidores sobre los riesgos del procedimiento. “Tengan mucho cuidado con los biopolímeros. Me voy a estar cuidando”, afirma en el video difundido en redes sociales.

Karina Torres se prepara para la final del reality con la visita de sus amigas más cercanas, con quienes revive el origen de su carrera digital.

La reaparición del absceso ocurre después de que Torres concluyera su participación en La Casa de los Famosos México 2026, donde permaneció encerrada durante más de 70 días. La creadora de contenido quedó en el tercer lugar de la competencia, siendo la gran sorpresa de la temporada, ya que las encuestas la ponían como la favorita todas las semanas.

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