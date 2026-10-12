Germán Rodríguez calificó de “guerrillero gay” a Gustavo Petro por defender a Verónica Alcocer: “Aliste el uniforme naranja este Halloween”

El senador Germán Rodríguez arremetió contra el expresidente Gustavo Petro luego de que este rechazara los señalamientos contra Verónica Alcocer - crédito Presidencia - @Veronicalcocerg/X - @germanrodriguezsenador/Instagram

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El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, reaccionó de forma polémica contra el expresidente Gustavo Petro luego de que este emitiera un extenso pronunciamiento en redes sociales defendiendo a su exesposa Verónica Alcocer frente a graves señalamientos de narcotráfico y tráfico de armas.

El congresista, mayor retirado de la Armada Nacional, respondió directamente a la publicación del exmandatario utilizando expresiones despectivas sobre su vida personal y sugirió que Petro terminará privado de la libertad en centros penitenciarios de Estados Unidos junto al dictador venezolano Nicolás Maduro.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, el congresista Rodríguez arremetió contra el ex jefe de Estado y descalificó los argumentos planteados por Gustavo Petro en defensa de la ex primera dama mientras desempeñó este cargo en su mandato.

“Cállese guerrillero gay. Más bien aliste el uniforme naranja este Halloween y no olvide llevarle un regalito a Nicolás Maduro cuando estén de Vecinos (sic)”, escribió el senador de Salvación Nacional en la plataforma digital.

La respuesta de Rodríguez estuvo marcada por expresiones personales contra Petro y se produjo en medio de la controversia por las declaraciones de Eva Ferrer sobre la ex primera dama - crédito @GermanRSenador/X

El mensaje del congresista se produjo después de que Petro acusara al actual Gobierno nacional, encabezado por Abelardo de la Espriella, y a medios de comunicación de promover un montaje calumnioso contra su familia y los uniformados que velaron por su seguridad institucional.

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Ante las denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer, Gustavo Petro se pronunció

La arremetida de Germán Rodríguez hacia Gustavo Petro se desencadenó tras las declaraciones entregadas a la revista Semana por la estratega catalana Eva Ferrer, que con sus revelaciones dejó en claro que su amistad con Verónica Alcocer, la cual fue pública, estaba quebrada.

En la entrevista, Ferrer sostuvo que Alcocer habría aprovechado desplazamientos oficiales entre Colombia y Venezuela para transportar sustancias ilícitas, armamento y sumas de dinero en efectivo en aeronaves del Estado, además de intervenir en la adjudicación de nombramientos y contratos públicos.

Ante estas afirmaciones, Petro calificó el informe periodístico como una infamia carente de sustento probatorio y anunció que sus hijas —dentro de ese matrimonio—, Sofía y Antonella Petro, interpondrán acciones penales contra el propietario de la revista, Gabriel Gilinski.

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“La revista Semana ha cometido la peor canallada de su existencia. Ha sido sindicada una persona, la madre de mis hijas, de delitos graves. El propietario de la revista será demandado por mis hijas al afectarles en lo más profundo de su existencia. El infundio será respondido con acción penal; el señor Gabriel Gilinski debe responder por su osadía calumniosa contra mis hijas y su madre”, escribió el exmandatario.

Gustavo Petro defendió a la madre de sus hijas y rechazó los señalamientos difundidos por Eva Ferrer en Semana - crédito @petrogustavo/X

En su escrito, el expresidente sostuvo que la versión sobre el supuesto traslado de “maletas grises” en vuelos oficiales del 31 de enero de 2023 queda desmentida por registros audiovisuales difundidos en plataformas digitales, los cuales muestran que Alcocer viajó acompañada por una delegación institucional para sostener encuentros de trabajo con Nicolás Maduro.

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Asimismo, Petro arremetió contra Eva Ferrer, al señalar que la exasesora actuó motivada por desavenencias personales relacionadas con vinculaciones laborales durante su administración.

“El único sustento de tamaña calumnia es que la señora que entrevista la revista solo dice que alguien se le dijo y no más”, aseveró Petro, tildando de irresponsable la difusión de la entrevista.

Eva Ferrer dejó de ser amiga de Verónica Alcocer y la 'echó al agua' con fuertes señalamientos de presunto tráfico de droga - crédito @Veronicalcocerg/X

De igual manera, el ex jefe de Estado vinculó este episodio con una presunta persecución estatal ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella contra los miembros de la fuerza pública que custodiaron a la familia presidencial durante su mandato.

“Así empiezan a perseguir a capitanes, coroneles y generales que solo cumplieron con el deber y la orden que les asignaron sus superiores: cuidar a la familia presidencial. Abelardo puede echar a los miembros de la fuerza pública que me cuidaron; hasta los ponen en sitios de alta probabilidad de muerte. Relaciones con el narcotráfico ha tenido Abelardo y muchas. Viene a limpiarse sus uñas con mi honradez”, puntualizó el exmandatario en X.

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