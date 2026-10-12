Colombia

Germán Rodríguez calificó de “guerrillero gay” a Gustavo Petro por defender a Verónica Alcocer: “Aliste el uniforme naranja este Halloween”

El senador de Salvación Nacional publicó un mensaje en X en el que lanzó un polémico mensaje contra el expresidente ante las revelaciones de Eva Ferrer contra la ex primera dama

- crédito Presidencia - @Veronicalcocerg/X - @germanrodriguezsenador/Instagram
El senador Germán Rodríguez arremetió contra el expresidente Gustavo Petro luego de que este rechazara los señalamientos contra Verónica Alcocer - crédito Presidencia - @Veronicalcocerg/X - @germanrodriguezsenador/Instagram
Guardar

El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, reaccionó de forma polémica contra el expresidente Gustavo Petro luego de que este emitiera un extenso pronunciamiento en redes sociales defendiendo a su exesposa Verónica Alcocer frente a graves señalamientos de narcotráfico y tráfico de armas.

El congresista, mayor retirado de la Armada Nacional, respondió directamente a la publicación del exmandatario utilizando expresiones despectivas sobre su vida personal y sugirió que Petro terminará privado de la libertad en centros penitenciarios de Estados Unidos junto al dictador venezolano Nicolás Maduro.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta oficial en la red social X, el congresista Rodríguez arremetió contra el ex jefe de Estado y descalificó los argumentos planteados por Gustavo Petro en defensa de la ex primera dama mientras desempeñó este cargo en su mandato.

Cállese guerrillero gay. Más bien aliste el uniforme naranja este Halloween y no olvide llevarle un regalito a Nicolás Maduro cuando estén de Vecinos (sic)”, escribió el senador de Salvación Nacional en la plataforma digital.

- crédito @GermanRSenador/X
La respuesta de Rodríguez estuvo marcada por expresiones personales contra Petro y se produjo en medio de la controversia por las declaraciones de Eva Ferrer sobre la ex primera dama - crédito @GermanRSenador/X

El mensaje del congresista se produjo después de que Petro acusara al actual Gobierno nacional, encabezado por Abelardo de la Espriella, y a medios de comunicación de promover un montaje calumnioso contra su familia y los uniformados que velaron por su seguridad institucional.

PUBLICIDAD

Ante las denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer, Gustavo Petro se pronunció

La arremetida de Germán Rodríguez hacia Gustavo Petro se desencadenó tras las declaraciones entregadas a la revista Semana por la estratega catalana Eva Ferrer, que con sus revelaciones dejó en claro que su amistad con Verónica Alcocer, la cual fue pública, estaba quebrada.

En la entrevista, Ferrer sostuvo que Alcocer habría aprovechado desplazamientos oficiales entre Colombia y Venezuela para transportar sustancias ilícitas, armamento y sumas de dinero en efectivo en aeronaves del Estado, además de intervenir en la adjudicación de nombramientos y contratos públicos.

Ante estas afirmaciones, Petro calificó el informe periodístico como una infamia carente de sustento probatorio y anunció que sus hijas —dentro de ese matrimonio—, Sofía y Antonella Petro, interpondrán acciones penales contra el propietario de la revista, Gabriel Gilinski.

“La revista Semana ha cometido la peor canallada de su existencia. Ha sido sindicada una persona, la madre de mis hijas, de delitos graves. El propietario de la revista será demandado por mis hijas al afectarles en lo más profundo de su existencia. El infundio será respondido con acción penal; el señor Gabriel Gilinski debe responder por su osadía calumniosa contra mis hijas y su madre”, escribió el exmandatario.

Gustavo Petro defendió a la madre de sus hijas y rechazó los señalamientos difundidos por Eva Ferrer en Semana - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro defendió a la madre de sus hijas y rechazó los señalamientos difundidos por Eva Ferrer en Semana - crédito @petrogustavo/X

En su escrito, el expresidente sostuvo que la versión sobre el supuesto traslado de “maletas grises” en vuelos oficiales del 31 de enero de 2023 queda desmentida por registros audiovisuales difundidos en plataformas digitales, los cuales muestran que Alcocer viajó acompañada por una delegación institucional para sostener encuentros de trabajo con Nicolás Maduro.

Asimismo, Petro arremetió contra Eva Ferrer, al señalar que la exasesora actuó motivada por desavenencias personales relacionadas con vinculaciones laborales durante su administración.

El único sustento de tamaña calumnia es que la señora que entrevista la revista solo dice que alguien se le dijo y no más”, aseveró Petro, tildando de irresponsable la difusión de la entrevista.

Eva Ferrer, cercana a la primera dama, tiene un nuevo cargo en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Twitter (@Veronicalcocerg)
Eva Ferrer dejó de ser amiga de Verónica Alcocer y la 'echó al agua' con fuertes señalamientos de presunto tráfico de droga - crédito @Veronicalcocerg/X

De igual manera, el ex jefe de Estado vinculó este episodio con una presunta persecución estatal ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella contra los miembros de la fuerza pública que custodiaron a la familia presidencial durante su mandato.

“Así empiezan a perseguir a capitanes, coroneles y generales que solo cumplieron con el deber y la orden que les asignaron sus superiores: cuidar a la familia presidencial. Abelardo puede echar a los miembros de la fuerza pública que me cuidaron; hasta los ponen en sitios de alta probabilidad de muerte. Relaciones con el narcotráfico ha tenido Abelardo y muchas. Viene a limpiarse sus uñas con mi honradez”, puntualizó el exmandatario en X.

Temas Relacionados

Germán RodríguezGustavo PetroEva FerrerVerónica AlcocerNicolás MaduroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gabriela Rueda, patinadora colombiana, conquistó su segundo oro mundial en Asunción 2026 tras imponerse en los 10.000 metros eliminación

La bogotana venía de ganar los 5.000 metros por puntos con 11 unidades, frente a las chilena Camila Carreño y la estadounidense Corinne Stoddard

Gabriela Rueda, patinadora colombiana, conquistó su segundo oro mundial en Asunción 2026 tras imponerse en los 10.000 metros eliminación

Pánico en corralejas de Ayapel, Córdoba: palcos de madera se inclinaron y asistentes saltaron con niños en brazos

Videos muestran la evacuación desesperada por presunto sobrecupo y madera vieja. No hay reporte oficial de heridos, pero crece la exigencia a la Alcaldía por controles de seguridad

Pánico en corralejas de Ayapel, Córdoba: palcos de madera se inclinaron y asistentes saltaron con niños en brazos

Restaurantes y bares de Bogotá podrían ahorrar dinero a la hora de pagar impuestos con la reforma tributaria de Carlos Fernando Galán: así funciona

Pese a críticas de otros gremios, el proyecto espera la sanción del alcalde capitalino y comenzará a regir mayoritariamente el 1 de enero de 2027

Restaurantes y bares de Bogotá podrían ahorrar dinero a la hora de pagar impuestos con la reforma tributaria de Carlos Fernando Galán: así funciona

Donald Trump abre la puerta a retirar el arancel del 12,5% a productos colombianos y destaca su relación con De la Espriella: “Puede que lo haga”

Las declaraciones del mandatario estadounidense dejan abierta la posibilidad de modificar la tarifa que afecta a varios sectores exportadores colombianos. Aunque destacó su relación con Abelardo de la Espriella, no anunció plazos ni confirmó una decisión sobre el gravamen

Donald Trump abre la puerta a retirar el arancel del 12,5% a productos colombianos y destaca su relación con De la Espriella: “Puede que lo haga”

Firma de abogados del presidente De la Espriella emprenderá acciones legales contra Matador por insultos a la primera dama, Ana Lucía Pineda

El bufete personal del mandatario sostuvo que el mensaje del caricaturista constituye una descalificación y violencia simbólica contra la mujer, por lo que pedirá a las autoridades establecer las responsabilidades correspondientes

Firma de abogados del presidente De la Espriella emprenderá acciones legales contra Matador por insultos a la primera dama, Ana Lucía Pineda
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Maluma publicó fotos del show con Shakira en Madrid y emocionó a sus seguidores: “Nuestra química no sabe mentir”

Maluma publicó fotos del show con Shakira en Madrid y emocionó a sus seguidores: “Nuestra química no sabe mentir”

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

“Le gusta cangrejear”: la fuerte frase de Amparo Grisales contra Margarita Rosa de Francisco por criticar a Petro

“Tenemos una conversación pendiente”: el mensaje de Don Omar a Feid tras su concierto

“Perdidamente enamorada”: Lina Tejeiro habla por primera vez desde que nació su hijo Gael

Deportes

Gabriela Rueda, patinadora colombiana, conquistó su segundo oro mundial en Asunción 2026 tras imponerse en los 10.000 metros eliminación

Gabriela Rueda, patinadora colombiana, conquistó su segundo oro mundial en Asunción 2026 tras imponerse en los 10.000 metros eliminación

María Camila Osorio enfrentará a Ann Li en el WTA 1000 de Wuhan: programación y por dónde ver a la tenista colombiana

Reporte oficial de los daños en el estadio La Independencia que dejaron los desmanes del partido entre Chicó y Cúcuta: “Esperamos una disculpa pública”

Dos equipos del fútbol colombiano habrían cobrado 15 millones de pesos para permitir el debut profesional de dos jugadores

Un gol de Jorge Carrascal hizo estallar el escenario más importante del fútbol mundial, estadio Maracaná, según la prensa brasileña