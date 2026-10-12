Romario sorprendió al elegir al mejor futbolista de la historia: su veredicto en la comparación entre Pelé y Messi

Romario, con Pelé y Messi (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Romario no esperó mucho. Días después de que se apagaron las luces del estadio Monumental de Núñez, el exdelantero brasileño publicó una columna en el diario O Dia en la que tomó la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina como excusa para zanjar, a su manera, un encendido debate: “¿Fue más grande que Pelé? Messi es un monstruo, pero no se compara con Pelé. No habrá otro con esa combinación de técnica, velocidad y objetividad. Tengo mucho respeto por Messi, fue uno de los más grandes de todos los tiempos, ¡pero hace 50 años Pelé ya jugaba adelantado a nuestra época!”.

La sentencia es de alguien que sabe lo que es cargar con una selección, pero con el corazón verdeamarelo. Romario disputó más de 70 partidos con Brasil, marcó 55 goles y fue el mejor jugador del Mundial de Estados Unidos 1994, torneo en el que convirtió cinco tantos y levantó la copa que su país esperaba desde 1970. Antes había pasado por el PSV Eindhoven —165 goles en 167 partidos, tres títulos de la Eredivisie— y por el FC Barcelona de Johan Cruyff, donde en la temporada 1993-94 marcó 30 goles en 33 partidos y se consagró campeón de La Liga. También ganó dos Copas América, una Copa Confederaciones y, según sus propios registros, alcanzó el gol número 1.000 en 2007 (aunque el registro oficial frenó en 772).

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En la columna del diario carioca, Romario también revivió el día en que se puso por última vez la camiseta de la Verdeamarela. Fue en 2005, ante Guatemala, en un partido que Brasil ganó 3-0. “Fue un día de mucha emoción y, cuando marqué mi último gol con la selección, mostré la camiseta que llevaba debajo del uniforme oficial, en la que estaba escrito: ‘Tengo una hijita con síndrome de Down que es una princesita’. Fue la presentación de Ivy, que cumplía un mes de vida, al fútbol”, escribió. El paralelo con Messi era inevitable: también el rosarino se fue entre lágrimas, con más de 90.000 personas cantando su nombre en el Monumental.

El partido, bautizado como “el último tango”, terminó 3-0 ante Benín. Messi convirtió de penal —su gol número 126 con la celeste y blanca, en su partido número 208— y se despidió del campo con la voz quebrada. “En lo primero que pienso es en mi viejo”, dijo al tomar el micrófono, a días del fallecimiento de su padre Jorge Messi, ocurrido el pasado 6 de agosto. Y agregó algo que pocos jugadores de su talla se permiten decir en público: “El no venir más me va a costar mucho. Les juro que me gustaría. Jugar con la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Siento que es el momento”.

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Al día siguiente eligió Instagram para decir lo que no había podido terminar de expresar en el campo. Y luego sumó un segundo mensaje para completar sus sentimientos. “Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: gracias, Argentina”, escribió, junto a una imagen en la que sostenía la camiseta con esa inscripción e imitaba uno de los festejos más icónicos de su carrera: el gol ante el Real Madrid en el Bernabéu en 2017. La publicación acumuló más de 9 millones de “Me gusta” en cinco horas.

Messi cerró su ciclo en la Albiceleste con 126 goles en 208 partidos. La vitrina incluye el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, una Finalissima, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub 20 de Holanda 2005. Sin embargo, en el debate sobre su lugar en el olimpo del fútbol, Romario dio su veredicto. Y se quedó con Pelé.

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