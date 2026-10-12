La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el tercer impacto a un superpetrolero en dos días en el estrecho de Ormuz

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La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacó un tercer superpetrolero en el estrecho de Ormuz en dos días y que la embarcación se incendió. Según el cuerpo militar, el buque intentaba salir de la vía marítima después de apagar su sistema de navegación e ignorar las advertencias iraníes.

El ataque atribuido por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a sus fuerzas ocurrió este lunes, mientras que el impacto contra otro petrolero comunicado por la Agencia de Comercio Marítimo de la Armada británica (UKMTO) se registró el domingo 11 de octubre. Ambos hechos afectaron a embarcaciones que navegaban hacia la salida del estrecho de Ormuz.

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Un petrolero afectado por un incendio en el estrecho de Ormuz, según imágenes difundidas por medios iraníes.

La Agencia de Comercio Marítimo de la Armada británica informó que un proyectil impactó contra un petrolero que se dirigía hacia la salida del estrecho de Ormuz.

La fuerza iraní señaló en un comunicado publicado por su plataforma Sepah News que “un superpetrolero fue impactado en el estrecho de Ormuz y se incendió”. No identificó el nombre ni la bandera de la nave, ni informó sobre posibles víctimas.

Según la Guardia Revolucionaria, el petrolero atacado este lunes navegaba “desactivando sus transpondedores” y desoyó los avisos de su marina. El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y concentra una parte del transporte mundial de energía.

Nuevas imágenes del petrolero atacado en el golfo de Omán

El petrolero alcanzado el domingo 11 de octubre

Este domingo otro petrolero fue alcanzado por un proyectil mientras cruzaba la ruta sur del estrecho y se dirigía hacia la salida del paso, según informó la UKMTO.

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La agencia británica indicó que el proyectil impactó en el costado de babor, causó daños en la nave y desató un incendio. Un responsable de seguridad a bordo comunicó que “toda la tripulación se encuentra bien” y que no se habían reportado consecuencias ambientales.

La UKMTO afirmó que las autoridades investigaban el incidente y recomendó a los barcos que navegan por la zona que extremen las precauciones e informen cualquier actividad sospechosa.

Irán declaró cerrado el paso estratégico por el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos negó la existencia de un bloqueo militar en la zona.

El diario iraní Saghr difundió un video breve en el que se observa una embarcación en llamas. Según ese periódico, satélites con sensores térmicos detectaron un “gran incendio” en el área, aunque el material no identificó al petrolero ni precisó el origen del proyectil.

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La ofensiva iraní contra otras embarcaciones

La Guardia Revolucionaria también aseguró haber atacado el viernes al NV Sunshine, un buque que transportaba gas licuado de petróleo, por navegar al sur del estrecho mediante una ruta no autorizada, según su versión.

El barco, atribuido a la compañía NatWest, sufrió un incendio en la sala de máquinas y en el sistema de propulsión. La fuerza iraní no informó sobre víctimas ni detalló qué armamento empleó.

Irán declaró cerrado el estrecho de Ormuz y sostuvo que el cruce solo es seguro por las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas. Estados Unidos, según el material proporcionado, afirma que no existe un bloqueo porque controla militarmente la parte exterior del paso.

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