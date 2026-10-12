Mike Tyson dio a conocer nuevos detalles sobre el día que sorprendió a su ex esposa con Brad Pitt

El ex boxeador reveló una anécdota con el actor

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Mike Tyson contó en una entrevista para el pódcast This Past Weekend, conducido por Theo Von, el momento en que descubrió a Brad Pitt junto a su entonces esposa, Robin Givens, mientras ambos atravesaban un proceso de divorcio. El episodio se grabó en mayo, pero volvió a circular con fuerza en las últimas semanas luego de hacerse viral en redes sociales.

El exboxeador, de 59 años, relató la secuencia después de que Von le preguntara si alguna vez alguien le había “robado” a una pareja. “No me la robó, pero mi esposa y yo estábamos pasando por un divorcio”, respondió Tyson al comienzo de su relato.

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Según su propia descripción, el vínculo con Givens durante el trámite de divorcio combinaba enfrentamientos públicos con encuentros íntimos que continuaban pese a la ruptura legal. “Siempre estábamos follando todas las noches, todavía estábamos follando. Luego peleábamos en los papeles, y luego follábamos en la noche”, describió el excampeón. Tyson y Givens, actriz conocida por su papel en la serie Head of the Class, se casaron en 1988 y anularon el matrimonio apenas un año después, en medio de acusaciones cruzadas.

Mike Tyson habló sobre la vez que encontró a su ex esposa con Brad Pitt (Frank Franklin II/Pool via REUTERS)

Tyson ubicó el episodio central de su relato en una visita a la casa de Givens durante ese período. “Un día fui a su casa para follarla y no estaba en casa, nadie”, recordó. Fue entonces cuando, según su versión, vio llegar a su exesposa al volante de un BMW que él mismo le había comprado, con un acompañante. Al principio, contó el boxeador, supuso que se trataba de algún compañero de elenco de Givens en su programa de televisión. Sin embargo, se trataba de Brad Pitt, entonces un actor sin reconocimiento público. “Subiendo por la carretera en el BMW que yo le compré, y ella tenía a ese Brad Pitt tratando de recibir una mamada”, relató Tyson sobre la escena que, según su descripción, presenció ese día.

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En versiones anteriores del mismo episodio, difundidas en entrevistas con medios como Sway Calloway para Shade 45 o el programa de Conan O’Brien en 2012, Tyson había señalado que Pitt no era aún la figura reconocida de Hollywood en la que se convirtió después y que lucía, en sus palabras, “como un surfista, un poco nerd”.

Givens confirmó públicamente que Tyson la sorprendió al llegar a su casa acompañada de Pitt, aunque atribuyó el encuentro a una salida previa de un evento de cine. La actriz rechazó de forma reiterada las versiones más explícitas de la historia, incluida la idea de que ambos hayan sido descubiertos en la cama. “Eso nunca, nunca, nunca sucedió”, afirmó en una aparición en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen.

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El episodio, que Tyson ya había narrado en su autobiografía de 2013 Undisputed Truth, continúa reapareciendo en distintas entrevistas del exboxeador a lo largo de los años, cada vez con variaciones en los detalles sobre la reacción de Pitt al verlo llegar.

En una entrevista reciente con el periodista británico Piers Morgan para el programa Piers Morgan Uncensored, el exboxeador habló sobre su derrota ante el influencer Jake Paul, ocurrida el 15 de noviembre de 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. “Te lo digo desde el alma: me desperté a la mañana siguiente y estaba muy adolorido. Dije: ‘¿Para qué demonios hice eso?’”, relató Tyson sobre el combate, que perdió por decisión unánime ante Paul, de 27 años.

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En ese mismo diálogo, Tyson desafió a Floyd Mayweather Jr., retirado en 2017 con un récord invicto de 50 victorias sin derrotas, a subir juntos al ring: “Nos abrazamos, pero él sabe que ambos queremos hacer lo que queremos hacer. Hablamos de ello”. Consultado sobre quién ganaría ese eventual enfrentamiento, Tyson respondió sin dudar: “Sabes que le voy a patear el trasero”.