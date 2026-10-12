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Ucrania aprueba una ley sobre minorías y desbloquea su adhesión a la Unión Europea

Kiev sancionó una norma exigida por Hungría para levantar su veto, mientras los veintisiete Estados miembros acordaron ampliar las conversaciones sobre el mercado único y la competitividad

Budapest había bloqueado la apertura de nuevos grupos de negociación debido a sus objeciones sobre la situación de la minoría de habla húngara. (REUTERS/Roman Baluk)
Budapest había bloqueado la apertura de nuevos grupos de negociación debido a sus objeciones sobre la situación de la minoría de habla húngara. (REUTERS/Roman Baluk)
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Ucrania logró este lunes destrabar uno de los principales obstáculos para su adhesión a la Unión Europea (UE) después de que su Parlamento aprobara una ley de protección a las minorías nacionales, un paso que Hungría había exigido como condición para dejar de bloquear el avance de las negociaciones.

El presidente Volodímir Zelensky promulgó la norma el mismo lunes, según confirmó la página web del Parlamento ucraniano. El servicio de prensa parlamentario señaló que se trata de “una ley ucraniana que garantiza los derechos de las minorías nacionales sin comprometer el estatus del idioma ucraniano”.

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La norma aprobada por el Parlamento de Kiev amplía “las oportunidades para el uso de los idiomas de las minorías nacionales de Ucrania que son idiomas oficiales de la Unión Europea” dentro del sistema educativo, de acuerdo con el servicio de prensa parlamentario.

La legislación responde a un reclamo de larga data de Budapest, que acusaba a Kiev de no proteger adecuadamente los derechos de la minoría húngara asentada en el oeste de Ucrania. Aunque Ucrania sostenía que ya respetaba esos derechos, negoció con Hungría una ley específica para acelerar su candidatura europea.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, se reunió con su par húngara, Anita Orbán, al margen de una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores celebrada el lunes en Luxemburgo. Ambos “acogieron con satisfacción la aplicación de los acuerdos bilaterales entre ambos países”, según trascendió del encuentro.

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Los representantes de los 27 Estados miembros definieron el avance de las conversaciones durante un encuentro formal en Luxemburgo. (REUTERS/Yves Herman)
Los representantes de los 27 Estados miembros definieron el avance de las conversaciones durante un encuentro formal en Luxemburgo. (REUTERS/Yves Herman)

Orbán expresó en la red social X: “Acogemos con satisfacción el importante paso dado hoy por el Parlamento ucraniano en materia de derechos educativos de las minorías”. La canciller húngara también calificó la medida como “una condición necesaria” para que su país aceptara la apertura de nuevas negociaciones con la UE.

Apertura de nuevos capítulos de adhesión

Los representantes de los 27 Estados miembros acordaron el lunes en Luxemburgo abrir conversaciones sobre dos áreas temáticas adicionales con Ucrania y con Moldavia, informó la presidencia irlandesa del Consejo de la UE. Se trata del mercado único y de la competitividad y el crecimiento inclusivo.

El mercado único incluye la libre circulación de bienes, servicios, capitales y trabajadores, mientras que la competitividad abarca temas como la política económica y fiscal, la educación y la investigación.

La decisión de ampliar las negociaciones se interpreta como una señal relevante de que las reformas emprendidas por ambos países están rindiendo frutos. Para Ucrania, que enfrenta un ataque militar ruso durante el quinto año consecutivo, ese esfuerzo reformista resulta especialmente exigente.

La Unión Europea acordó abrir las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia en los ámbitos del mercado único y la competitividad. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
La Unión Europea acordó abrir las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia en los ámbitos del mercado único y la competitividad. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, calificó la nueva ley ucraniana como “crucial para mantener el impulso de las reformas” y adelantó que “mañana planeamos abrir dos clústeres de negociación más sobre el camino de Ucrania hacia la UE”.

Reacciones políticas en Hungría

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, calificó la aprobación de la ley como “una buena señal”. Magyar fue electo a comienzos de este año y puso fin al prolongado gobierno del nacionalista Viktor Orbán, quien mantenía vínculos estrechos con Rusia.

Todavía queda mucho por hacer para que las relaciones vuelvan a mejorar y se restablezca la confianza entre ambas partes, pero creo que los liderazgos de los dos países han dado los primeros pasos para resolver la situación”, afirmó Magyar.

El estatus de la minoría húngarófona en el oeste de Ucrania había generado tensiones persistentes entre ambos países. Budapest llegó a bloquear la candidatura de Ucrania a la UE, presentada oficialmente días después de la invasión rusa a gran escala de febrero de 2022.

El ministro de Exteriores ucraniano, Sybiha, había señalado el lunes que Kiev esperaba que la UE aprobara ese mismo martes la apertura de la segunda y la tercera fase de sus negociaciones de adhesión.

El proceso de ampliación en los Balcanes

Además de Ucrania y Moldavia, los países de los Balcanes Occidentales (Montenegro, Albania, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Kosovo) también aspiran a integrarse a la Unión Europea.

Montenegro es el país que más avanzó en el proceso de admisión. Con una población de apenas unos 620 mil habitantes, fue certificado recientemente como capaz de concluir sus negociaciones de adhesión antes de fines de 2026, siempre que mantenga el ritmo de sus reformas.

La cuestión de la ampliación europea también será abordada el jueves por la noche en una cumbre de líderes de la UE en Bruselas.

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