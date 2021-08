A pesar del atentado, más de 12.000 personas fueron evacuadas de Kabul el jueves en vuelos de EEUU y la coalición internacional

Estados Unidos y las fuerzas de la coalición evacuaron el jueves a unas 12.500 personas del aeropuerto de Kabul (U.S. Navy Mass Communication Specialist 1st Class Nathan Carpenter/Handout via REUTERS)

Estados Unidos y las fuerzas de la coalición evacuaron el jueves a unas 12.500 personas del aeropuerto de Kabul, que durante la jornada fue blanco de un doble atentado que causó decenas de muertos y heridos.

Así lo confirmó este viernes un funcionario de la Casa Blanca, quien indicó que vuelos militares estadounidenses transportaron a aproximadamente 8.500 personas mientras que los de la coalición movilizaron a otras 4.000.

Según la fuente, desde el pasado 14 de agosto Estados Unidos ha evacuado o ha facilitado la salida de más de 105.000 personas de Afganistán.

EEUU informó de que un suicida del Estado Islámico hizo explotar este jueves un chaleco bomba en una de las entradas del aeropuerto de Kabul, la llamada Abbey Gate, y poco después un segundo atacante activó una bomba similar cerca del Hotel Baron, próximo al aeródromo.

Tras las dos explosiones, combatientes de ISIS abrieron fuego contra civiles y fuerzas militares en la zona.

Desde Kabul, fuentes oficiales indicaron que hubo más de 100 fallecidos y otros 150 heridos por el doble atentado.

Según el Comando Central de EEUU (CENTCOM), entre las decenas de víctimas hay 13 soldados estadounidenses muertos y otros 18 heridos.

Joe Biden dijo que EEUU responderá “con fuerza” al atentado

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el jueves “perseguir” a los autores de los atentados suicidas con bomba en Kabul. “Para aquellos que ejecutaron este ataque, así como para cualquiera que le desee daño a Estados Unidos, sepan esto: no perdonaremos. No olvidaremos. Los perseguiremos y los haremos pagar”, dijo.

Estados Unidos responderá “con fuerza y precisión”, afirmó, luego de que el grupo terrorista ISIS-K se atribuyera el mortal atentado.

En un discurso solemne a la nación desde la Casa Blanca, Biden llamó “héroes” a los militares estadounidenses abatidos y dijo que la misión de evacuación de Kabul continuará hasta el próximo martes, cuando se prevé la retirada final de las tropas militares de Estados Unidos.

“No seremos disuadidos por terroristas. No les permitiremos detener nuestra misión. Continuaremos la evacuación”, aseguró el mandatario demócrata.

Biden reconfirmó también que no moverá esa fecha límite del 31 de agosto para completar la salida de Afganistán tras dos décadas de guerra. “No seremos disuadidos por terroristas. No les permitiremos detener nuestra misión. Continuaremos la evacuación”, dijo Biden en un discurso televisado.

