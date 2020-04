9.00 : El papa Francisco dedicó la misa matutina que oficia en su residencia a los trabajadores de la comunicación que ayudan a la gente a soportar este periodo y no sentirse aislados. “Hoy me gustaría que rezáramos por todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación, que trabajan para comunicar, para que la gente no se encuentre tan aislada”, expresó el papa.