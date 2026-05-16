Desaparición de Yulixa Toloza: paciente rescatada del centro estético reveló lo que vio y escuchó mientras estaba en recuperación

habría presentado complicaciones de salud tras el procedimiento estético al que se sometió - crédito @LaDoctoraIsa/X

Mientras las autoridades buscan Yulixa Toloza, ciudadana de 52 años que desapareció el 13 de mayo de 2026, luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento no autorizado, ubicado en Bogotá, testigos y pacientes que pasaron por ese sitio han revelado detalles del caso.

Una de las personas que se pronunció al respecto ante los medios de comunicación es Cindy, una mujer que llegó desde Montería (Córdoba) para realizarse una lipólisis láser –mismo procedimiento al que se sometió Yulixa– en ese centro estético, llamado Beauty Láser, el cual está ubicado en el sector de Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

PUBLICIDAD

La ciudadana permaneció dos días encerrada en el establecimiento y fue rescatada por las autoridades que allanaron el lugar en medio de las labores de búsqueda adelantadas para encontrar a Yulixa Toloza. El comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, mayor Ibrian Cuero, entregó detalles del rescate de Cindy.

Yulixa Toloza tuvo complicaciones de salud tras someterse al procedimiento estético - crédito @marovaan/X y Yulixa Toloza/Facebook

“Sobre las horas de la madrugada, por voces de auxilio de una tercera persona de 34 años que se encontraba al interior del establecimiento, tomamos la decisión con Bomberos, con Secretaría de Salud, obviamente de ingresar al establecimiento comercial", dijo el uniformado, citado por El Tiempo.

PUBLICIDAD

La mujer reveló a Noticias RCN lo que escuchó y vio el 13 de mayo en la noche, mientras estaba en recuperación tras el procedimiento. De acuerdo con su relato, alcanzó a percatarse de algunos sonidos y voces que, al parecer, correspondían al personal que estaba atendiendo a Yulixa Toloza.

“Yo escuchaba voces, pero como estaba meido dormida, no escuchaba bien. Yo me imagino que le estaban haciendo lo mismo que me hacían a mí cuando me ingresaron a mi habitación, que me acostaron (...) y me preguntaron si estaba bien”, detalló al informativo citado.

PUBLICIDAD

Yulixa Consuelo Toloza se sometió a un procedimiento estético en un sitio no autorizado y carente del aval sanitario - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

La paciente también escuchó cuando los allegados de Yulixa llegaron a buscarla al centro de estética, pero en ese momento ella se encontraba sola en el lugar. El personal se había ido. Entonces, se comunicó con quien sería la dueña del establecimiento, para informarle sobre lo que estaba pasando.

“Cuando las amigas de la muchacha desaparecida decía: ‘No, pero escríbele, llámala’. Yo la llamé y le escribí”, contó. En la conversación, la dueña del centro estético aseguró que Yulixa se había ido por su propia voluntad a las 7:00 p. m.:

PUBLICIDAD

Dueña: ¿Todavía? Es que ellos dicen que la señora está ahí.

Paciente: Sí, y quieren que les digan dónde está (Yulixa) porque dicen que ella no podía salir sola por sus pies.

PUBLICIDAD

Dueña: Sí, pero ella se fue, nosotros qué vamos a saber a dónde se fue.

Paciente: Yo veo la vaina grave. No se quieren ir.

PUBLICIDAD

Los responsables del establecimiento estético y su personal se fueron y dejaron a una paciente abandonada - crédito @maurovan/X

Esa fue la única información que recibió por parte de la mujer responsable del establecimiento, en relación con el paradero de la ciudadana desaparecida.

El estado de salud de Yulixa y detalles de su desaparición

En redes sociales y medios de comunicación fue difundido un video en el que se ve a Yulixa Toloza siendo auxiliada por un hombre, que sería enfermero del lugar, y una amiga de ella identificada como Amalia Pardo, tras ser sometida al procedimiento estético. En la grabación se le ve desorientada, sin capacidad para articular palabras y con dificultad para respirar.

PUBLICIDAD

Pardo, que la acompañó a hacerse la lipólisis láser, dio a conocer cómo la encontró después de pasar por la intervención quirúrgica. “Yo la vi muy mal. Ella hablaba cosas que no tenían sentido, no podía casi pronunciar palabras y miraba como a la nada (...). La bajaron al segundo piso cargada de hombros y pies porque ni siquiera caminaba”, dijo a El Tiempo.

Yulixa Consuelo Toloza, de 52 años, habría sido sacada del centro estético por dos hombres que la subieron a un carro y se la llevaron - crédito Perfil de Yulixa Tolsa en Facebook

Según su relato, la paciente no controlaba sus esfínteres y orinó la ropa que traía puesta, por eso se fue a buscarle ropa limpia y, cuando regresó, ya no estaba. Desde entonces se desconoce su paradero.

PUBLICIDAD

Un testigo aseguró haber visto a dos hombres sacarla del lugar e ingresarla a un carro. “Cuando la vi que salía estaba demasiado blanca, blanca la piel y los labios como negros, como morados (...). Parecía un muerto”, detalló el ciudadano a Noticias Caracol.