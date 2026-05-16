Colombia

Desaparición de Yulixa Toloza: paciente rescatada del centro estético reveló lo que vio y escuchó mientras estaba en recuperación

La mujer permaneció encerrada en el establecimiento Beauty Láser durante dos días. Habló con la dueña del lugar sobre el paradero de la ciudadana desaparecida

Guardar
Google icon

habría presentado complicaciones de salud tras el procedimiento estético al que se sometió - crédito @LaDoctoraIsa/X

Mientras las autoridades buscan Yulixa Toloza, ciudadana de 52 años que desapareció el 13 de mayo de 2026, luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento no autorizado, ubicado en Bogotá, testigos y pacientes que pasaron por ese sitio han revelado detalles del caso.

Una de las personas que se pronunció al respecto ante los medios de comunicación es Cindy, una mujer que llegó desde Montería (Córdoba) para realizarse una lipólisis láser –mismo procedimiento al que se sometió Yulixa– en ese centro estético, llamado Beauty Láser, el cual está ubicado en el sector de Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

PUBLICIDAD

La ciudadana permaneció dos días encerrada en el establecimiento y fue rescatada por las autoridades que allanaron el lugar en medio de las labores de búsqueda adelantadas para encontrar a Yulixa Toloza. El comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, mayor Ibrian Cuero, entregó detalles del rescate de Cindy.

Yulixa Toloza, mujer de 52 años reportada como desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, cuyo último registro conocido forma parte de la investigación que adelantan las autoridades - crédito @marovaan/X y Yulixa Toloza/Facebook
Yulixa Toloza tuvo complicaciones de salud tras someterse al procedimiento estético - crédito @marovaan/X y Yulixa Toloza/Facebook

Sobre las horas de la madrugada, por voces de auxilio de una tercera persona de 34 años que se encontraba al interior del establecimiento, tomamos la decisión con Bomberos, con Secretaría de Salud, obviamente de ingresar al establecimiento comercial", dijo el uniformado, citado por El Tiempo.

PUBLICIDAD

La mujer reveló a Noticias RCN lo que escuchó y vio el 13 de mayo en la noche, mientras estaba en recuperación tras el procedimiento. De acuerdo con su relato, alcanzó a percatarse de algunos sonidos y voces que, al parecer, correspondían al personal que estaba atendiendo a Yulixa Toloza.

“Yo escuchaba voces, pero como estaba meido dormida, no escuchaba bien. Yo me imagino que le estaban haciendo lo mismo que me hacían a mí cuando me ingresaron a mi habitación, que me acostaron (...) y me preguntaron si estaba bien”, detalló al informativo citado.

Familiares de Yulitza Consuelo Tolosa denunciaron su desaparición luego de una lipólisis láser practicada en un centro estético del sur de Bogotá - crédito Yulixa Tolosa/Facebook
Yulixa Consuelo Toloza se sometió a un procedimiento estético en un sitio no autorizado y carente del aval sanitario - crédito Yulixa Tolosa/Facebook

La paciente también escuchó cuando los allegados de Yulixa llegaron a buscarla al centro de estética, pero en ese momento ella se encontraba sola en el lugar. El personal se había ido. Entonces, se comunicó con quien sería la dueña del establecimiento, para informarle sobre lo que estaba pasando.

Cuando las amigas de la muchacha desaparecida decía: ‘No, pero escríbele, llámala’. Yo la llamé y le escribí”, contó. En la conversación, la dueña del centro estético aseguró que Yulixa se había ido por su propia voluntad a las 7:00 p. m.:

Dueña: ¿Todavía? Es que ellos dicen que la señora está ahí.

Paciente: Sí, y quieren que les digan dónde está (Yulixa) porque dicen que ella no podía salir sola por sus pies.

Dueña: Sí, pero ella se fue, nosotros qué vamos a saber a dónde se fue.

Paciente: Yo veo la vaina grave. No se quieren ir.

Bomberos y policías ingresaron por la fuerza al establecimiento Beauty Laser tras las denuncias de irregularidades y la desaparición de una paciente luego de una cirugía estética - crédito @maurovan/X
Los responsables del establecimiento estético y su personal se fueron y dejaron a una paciente abandonada - crédito @maurovan/X

Esa fue la única información que recibió por parte de la mujer responsable del establecimiento, en relación con el paradero de la ciudadana desaparecida.

El estado de salud de Yulixa y detalles de su desaparición

En redes sociales y medios de comunicación fue difundido un video en el que se ve a Yulixa Toloza siendo auxiliada por un hombre, que sería enfermero del lugar, y una amiga de ella identificada como Amalia Pardo, tras ser sometida al procedimiento estético. En la grabación se le ve desorientada, sin capacidad para articular palabras y con dificultad para respirar.

Pardo, que la acompañó a hacerse la lipólisis láser, dio a conocer cómo la encontró después de pasar por la intervención quirúrgica. “Yo la vi muy mal. Ella hablaba cosas que no tenían sentido, no podía casi pronunciar palabras y miraba como a la nada (...). La bajaron al segundo piso cargada de hombros y pies porque ni siquiera caminaba”, dijo a El Tiempo.

Yulixa Consuelo Tolosa, de 52 años, es buscada por sus familiares y autoridades tras desaparecer luego de un procedimiento estético en Bogotá - crédito Perfil de Yulixa Tolsa en Facebook
Yulixa Consuelo Toloza, de 52 años, habría sido sacada del centro estético por dos hombres que la subieron a un carro y se la llevaron - crédito Perfil de Yulixa Tolsa en Facebook

Según su relato, la paciente no controlaba sus esfínteres y orinó la ropa que traía puesta, por eso se fue a buscarle ropa limpia y, cuando regresó, ya no estaba. Desde entonces se desconoce su paradero.

Un testigo aseguró haber visto a dos hombres sacarla del lugar e ingresarla a un carro. “Cuando la vi que salía estaba demasiado blanca, blanca la piel y los labios como negros, como morados (...). Parecía un muerto”, detalló el ciudadano a Noticias Caracol.

Temas Relacionados

Yulixa TolozaMujer desaparecida en BogotáBeauty LáserClínica estéticaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aida Victoria Merlano respondió tras la intervención del Icbf y el comunicado de Juan David Tejada: “Tengo el derecho, la verdad y las pruebas”

La barranquillera salió al paso del comunicado del padre de su hijo, Emiliano, y presentó durante una transmisión pruebas documentales que, según ella, demuestran que “El Agropecuario” es deudor moroso de la cuota alimentaria y fue declarado responsable de violencia intrafamiliar por un comisario de familia y un juez

Aida Victoria Merlano respondió tras la intervención del Icbf y el comunicado de Juan David Tejada: “Tengo el derecho, la verdad y las pruebas”

Extécnico de James Rodríguez enfrentará a Millonarios en la Copa Sudamericana: vea de quién se trata

Los azules jugarán el martes 19 de mayo contra Sao Paulo por la quinta fecha del grupo C con el objetivo de sacar un buen resultado para pasar a la siguiente ronda del certamen

Extécnico de James Rodríguez enfrentará a Millonarios en la Copa Sudamericana: vea de quién se trata

Juez ratificó decisión contra María Fernanda Cabal: tendrá cinco días para rectificar declaraciones contra la Unión Patriótica

La congresistas afirmó que el exterminio del partido político no había sido responsabilidad del Estado colombiano y aseguró que eran un brazo financiero de las Farc

Juez ratificó decisión contra María Fernanda Cabal: tendrá cinco días para rectificar declaraciones contra la Unión Patriótica

Alfredo Gutiérrez será homenajeado en dos eventos especiales, en medio del debate por su exclusión del Festival Vallenato

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata sorprendió al anunciar que celebrará su propia historia en la edición 60, dejando fuera del homenaje al tres veces Rey Vallenato

Alfredo Gutiérrez será homenajeado en dos eventos especiales, en medio del debate por su exclusión del Festival Vallenato

Revelan video del allanamiento en la cárcel Picañela de Ibagué contra alias Sergio: encontraron su celular y evidencias de extorsión

La diligencia permitió descubrir que el señalado extorsionista fue el que elaboró y difundió un audio en el que expresa su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda Castro

Revelan video del allanamiento en la cárcel Picañela de Ibagué contra alias Sergio: encontraron su celular y evidencias de extorsión
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano respondió tras la intervención del Icbf y el comunicado de Juan David Tejada: “Tengo el derecho, la verdad y las pruebas”

Aida Victoria Merlano respondió tras la intervención del Icbf y el comunicado de Juan David Tejada: “Tengo el derecho, la verdad y las pruebas”

Alfredo Gutiérrez será homenajeado en dos eventos especiales, en medio del debate por su exclusión del Festival Vallenato

Viviana Santos contó que fue víctima de acoso sexual: “Esa persona me hizo firmar un documento”

Violeta Bergonzi evalúa tomar acciones legales por los comentarios de Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos Colombia’

La historia de las canciones del Mundial: la FIFA toma las riendas y Shakira dice presente (1990-2006)

Deportes

Extécnico de James Rodríguez enfrentará a Millonarios en la Copa Sudamericana: vea de quién se trata

Extécnico de James Rodríguez enfrentará a Millonarios en la Copa Sudamericana: vea de quién se trata

Se viene otro clásico en las semifinales de la Liga BetPlay: hora y dónde ver Santa Fe vs. Junior

Escándalo de Diego Valoyes en el fútbol argentino: dio positivo en prueba de alcoholemia mientras conducía

Aumenta la campaña para que Sebastián Villa no vaya al Mundial: “Por menos le cortaron la cabeza a dos presentadores de televisión”

Jorge Luis Pinto, indignado por la ausencia de Hugo Rodallega en la prelista de Lorenzo: “Absurdo”