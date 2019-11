Si bien los hechos de Malvinas se desarrollan en los tomos previos a Herself Alone, el reciente cierre de la trilogía en la que Charles Moore hizo sobre la vida de Thatcher (From Grantham to the Falklands y Everything She Wants), en el periodo que va desde 1987 a la muerte de la política británica, en 2013, ella tuvo un protagonismo notable en la defensa de su aliado durante la guerra en el Atlántico Sur, Pinochet, a quien una orden de captura internacional encontró en Londres. A diferencia de Leopoldo Galtieri, el dictador argentino que intentó recuperar las Islas Malvinas, Pinochet le caía sinceramente bien.