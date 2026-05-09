La Unión Europea exigió a Irán brindar atención médica “urgente” a la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Foto de archivo de la disidente iraní Narges Mohammadi (EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

La Unión Europea (UE) instó al régimen de Irán a tomar “todas las medidas necesarias” para que la premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, reciba atención médica “de forma definitiva y urgente” tras más de una semana de hospitalización en la unidad de cuidados cardíacos de un hospital de Zanjan.

“La Unión Europea está profundamente alarmada por las informaciones que indican el grave estado de salud de la defensora de los derechos humanos y premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que se encuentra actualmente detenida en Irán”, expresó en un comunicado el portavoz europeo de Exteriores, Anouar El Anouni.

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El portavoz agregó que la UE insta “a las autoridades iraníes a que adopten de inmediato todas las medidas necesarias para que Narges Mohammadi reciba, de forma definitiva y urgente, la atención médica adecuada”.

También recordó que los cargos contra Mohammadi “se basan únicamente en su defensa legítima y pacífica de los derechos humanos, y seguimos pidiendo su liberación inmediata e incondicional”.

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Narges Mohammadi, periodista y defensora de los derechos humanos, cumple una condena de siete años y medio por diferentes cargos. Según su defensa, ha perdido cerca de 20 kilos durante su reclusión y tiene dificultades para expresarse.

La Unión Europea está "profundamente alarmada por las informaciones que indican el grave estado de salud" de la defensora de los derechos humanos y premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi (@AlinejadMasih/Archivo)

La Fundación Mohammadi —con sede en París— comunicó que desde el 24 de abril, Mohammadi sufre episodios recurrentes de dolor intenso en el pecho, palpitaciones y fluctuaciones severas de presión arterial. Este jueves, la fundación informó que los médicos consideran probable un diagnóstico de angina de Prinzmetal.

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Los especialistas alertaron que cualquier retraso en su traslado a Teherán para recibir tratamiento especializado y una angiografía podría representar “riesgos irreparables que amenazan la vida” de la nobel.

Pese a los pedidos de la familia y del equipo médico, la fundación denunció que el fiscal de Teherán sigue oponiéndose al traslado de la activista a la capital iraní.

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Por último, el comunicado europeo solicitó a las autoridades iraníes la liberación de “todas las personas detenidas injustamente por el legítimo ejercicio de su libertad de expresión, incluso durante las recientes protestas”, así como el respeto de “las obligaciones de Irán en virtud del Derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es parte”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Donald Trump dijo que aguarda la respuesta de Irán a su propuesta para la paz

En otro orden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que aguardaba una respuesta de Irán a la propuesta más reciente de Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

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“Supuestamente recibiré una carta esta noche, así que veremos qué pasa”, declaró Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca. Consultado sobre un posible retraso intencionado por parte de Teherán, el mandatario respondió: “Pronto lo sabremos”.

Trump sostuvo que, si no se concreta el acuerdo, su gobierno consideraría “un camino diferente”, mencionando el “Proyecto Libertad Plus”, que ampliaría la iniciativa anterior con nuevos elementos. También señaló que Pakistán, país que cumple funciones de mediador, pidió a Estados Unidos que no abandone la vía negociadora.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que la propuesta estadounidense sigue en evaluación. “La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, manifestó Bagaei, según recogió la agencia Tasnim.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó desde Roma que esperaba una contestación de Irán y manifestó su esperanza de que se trate de “algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación”.

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