El mundo cambió muchísimo desde que en 1975 Margaret Thatcher asumió el liderazgo conservador en el Reino Unido; pero su partido, el de los tories, mantiene la forma que ella le fue dando desde entonces y hasta que perdió el poder, en 1990. ¿El punto más visible? El antieuropeísmo. “Hoy su visión de Europa ha obtenido un consenso mucho mayor, a pesar de la desaprobación vehemente de muchos", escribió Charles Moore en el tercer y último tomo de la biografía de la ex primera ministra, Herself Alone, que completa From Grantham to the Falklands y Everything She Wants. Y que plantea una hipótesis polémica: en su venganza contra los políticos que la expulsaron de Downing Street 10, comenzó a airear la idea de una consulta popular sobre si el país debía permanecer o no en la Unión Europea (UE), y la sembró tan bien que de ella brotó con fuerza el Brexit.