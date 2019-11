Los dos hombres recorren prácticamente las 1.000 páginas del tercer y último tomo de la biografía de Thatcher que escribió Charles Moore, Herself Alone, que cierra la vida que comenzó a contar en From Grantham to the Falklands y Everything She Wants. Al comienzo del nuevo volumen, que abre con la elección de 1987 en la cual la primera ministra se confirmó en el poder que ejercía desde 1979 en el Reino Unido, ambos están en grandes momentos; hacia el final, ella ya ha debido despedir a ambos, y entre la demencia senil y la gran depresión que le dejó la ausencia de Denis, parece alguien muy distinto de la mujer que impulsó la ola conservadora en el mundo y fue protagonista fundamental del fin de la guerra fría.