Pero, por el momento, no hay un esquema, un tratado, o un set de reglas a seguir que restrinjan el uso de estas peligrosas armas. No existe una Convención de Ginebra para el uso de armas virtuales, ni tampoco un acuerdo sobre cómo esta famosa convención aplica al uso de las armas virtuales. Esto no es un problema menor. La carencia de normas lleva, inevitablemente, a que todo esté permitido.