Colombia

Nicky Jam no solo le alegró el viaje a los pasajeros de un bus de Transmilenio en Bogotá, también visitó reconocido colegio: “Las mamás deberíamos saber”

El artista urbano que se presentará el 6 de junio en el estadio El Campín de Bogotá jugó baloncesto con un grupo de alumnos

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El cantante se subió a un bus de Transmilenio y brindó un pequeño espectáculo improvisado a los pasajeros - créditos @gimnasiomoderno/IG | @transmilenio/IG
El cantante se subió a un bus de Transmilenio y brindó un pequeño espectáculo improvisado a los pasajeros - créditos @gimnasiomoderno/IG | @transmilenio/IG

Siguen conociéndose nuevos detalles de lo que ha sido la estancia del artista urbano Nicky Jam en Bogotá, y que llegó para contar lo que será su espectáculo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en un concierto con sold out que se llevará a cabo el 6 de junio de 2026.

Además de la rueda de prensa el 13 de mayo, la visita inesperada al portal El Dorado y el viaje en uno de los articulados de Transmilenio que terminó siendo viral en redes sociales por los videos que se compartieron por parte de algunos usuarios, ahora el turno fue para un grupo de alumnos del Gimnasio Moderno, uno de los colegios más exclusivos y tradicionales de la capital.

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El registro de la visita al colegio ubicado en el barrio Porciúncula, en la localidad de Chapinero, norte de Bogotá, quedó en el perfil de Instagram de la institución educativa, donde algunos de los estudiantes tuvieron la oportunidad no solo de conocer al reguetonero puertorriqueño, famoso por éxitos como X, El perdón, Travesuras, El amante, y Dónde Están las Gatas.

"El día de hoy tuvimos la visita del artista @nickyjam quien compartió con nuestros estudiantes una agradable jornada de baloncesto, uno de sus deportes favoritos", señala el mensaje que se conoció el 14 de mayo y adjunto al carrete de fotografías en el recinto deportivo del Gimnasio Moderno.

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- crédito @gimnasiomoderno/IG
La visita se realizó el 14 de mayo de 2026, un día después de su recorrido en uno de los articulados de Transmilenio, en Bogotá - crédito @gimnasiomoderno/IG

“Durante este encuentro, dejó un valioso mensaje de cercanía, motivación e inspiración para nuestros jóvenes, quienes disfrutaron de un momento lleno de alegría, deporte y sana convivencia”, menciona más adelante la publicación, que causó reacciones entre los usuarios, y hasta una de las internautas se mostró sorprendida por lo ocurrido.

“Protesto, las mamás deberíamos saber de estas visitas”, señaló la usuaria, mientras que al final, el mensaje de la institución concluyó con palabras de agradecimiento al artista urbano por haber pasado un rato agradable con parte de la comunidad académica.

“Gracias por compartir este tiempo especial con nuestra comunidad @nickyjam”, finaliza el mensaje.

crédito @gimnasiomoderno/IG
Nicky Jam mostró su talento jugando baloncesto - crédito @gimnasiomoderno/IG

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