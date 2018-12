"Las redes sociales no cambiaron sólo el mensaje, sino la dinámica del conflicto: el modo en que se accede, se manipula y se disemina la información cobró nuevo poder", escribieron en su libro —que la crítica estadounidense ha destacado como el mejor entre los que se ocupan de la ciberguerra— LikeWar, The Weaponization of Social Media (La guerra de los "me gusta": la armamentización de las redes sociales).