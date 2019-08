Johnson tomó esta decisión sin precedentes —aunque coherente con sus antecedentes poco contemplativos de las limitaciones institucionales— porque considera que es la única solución para concretar la salida de la UE. La caída de Theresa May se debió a que la mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes rechaza tanto el acuerdo que ella alcanzó con Bruselas para un divorcio negociado y paulatino, como una ruptura caótica. Johnson fue siempre claro en que no tampoco aceptaría un pacto como el de May, y en que haría todo lo posible para que el Reino Unido deje de pertenecer a la UE el 31 de octubre.