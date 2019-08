La líder del centrista Partido Liberaldemócrata, Jo Swinson, reaccionó con indignación: "Cerrar el Parlamento sería un acto de cobardía por parte de Boris Johnson. Sabe que el pueblo no elegiría un Brexit sin acuerdo y que sus representantes electos no lo permitirían. Está tratando de sofocar sus voces". Tom Brake, de la misma formación, tuiteó: "La madre de todos los parlamentos no le permitirá marginar a la asamblea de la mayor decisión que enfrenta nuestro país. Su declaración de guerra será recibida con un puño de hierro".