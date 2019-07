"Lo que todavía no saben muchos periodistas y políticos británicos, y la propia UE, es cuáles son las verdaderas opiniones de Boris Johnson. Está la versión pública, que hace grandes promesas y comentarios provocativos, que lo muestran como un 'duro' y como un populista, una versión británica de Donald Trump. Pero también hay una segunda versión, la de alguien pragmático, que da marcha atrás cuando se enfrenta a la complejidad o a la impopularidad. Incluso sus colegas y aliados más cercanos admiten que no es un 'hombre de detalles', así que es poco probable que persevere en un curso de acción difícil", dijo a Infobae Pete Dorey, profesor de política británica y autor del libro Comrades in Conflict: Labour, the Trade Unions and 1969's In Place of Strife (Camaradas en conflicto: El Laborismo, los sindicatos y el lugar de la lucha de 1969), que acaba de ser publicado.