Argumentó Basile: "Tenemos que recordar que todo gran invento es un triunfo no sólo de la tecnología sino también del marketing, por no hablar de un poco de relaciones públicas inteligentes. Y el aire acondicionado no es la excepción". Por ejemplo, salas como el Madison Square Theater y, sobre todo, los cines de barrio hicieron mucho para la masificación de la máquina de enfriar el aire.