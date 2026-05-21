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Esta peluquería ofrecía procedimientos estéticos sin permisos en Bogotá: habrían intentado hacer pasar el sellamiento por una “remodelación”

Infobae Colombia conoció que las autoridades de la localidad de Chapinero, en Bogotá, investigan posibles irregularidades en el funcionamiento del centro, señalado en redes sociales por ofrecer procedimientos estéticos y promocionar tratamientos con descuentos llamativos

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Funcionarios de la Alcaldía Local de Chapinero adelantaron operativos de inspección y control en establecimientos de estética y belleza de la localidad - crédito Google Maps y Alcaldía de Chapinero
Funcionarios de la Alcaldía Local de Chapinero adelantaron operativos de inspección y control en establecimientos de estética y belleza de la localidad - crédito Google Maps y Alcaldía de Chapinero

Casa Cavalier, un establecimiento ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá, quedó bajo la lupa de las autoridades distritales después de que fuera sellado por 10 días durante un operativo de inspección realizado el 20 de mayo de 2026. Aunque funcionaba como salón de belleza, también ofrecía procedimientos estéticos y, según la Alcaldía Local de Chapinero, no contaba con la documentación requerida para operar.

La Alcaldía Local de Chapinero confirmó a Infobae Colombia que la medida fue impuesta durante una jornada de Inspección, Vigilancia y Control en centros de estética y belleza de la localidad. Según explicó la administración, el procedimiento se aplicó con base en el artículo 92, numeral 2, de la Ley 1801 de 2016, relacionado con el incumplimiento de requisitos para funcionar.

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Sin embargo, después del operativo, las autoridades detectaron que el establecimiento ya no tenía visibles los sellos de suspensión y en el lugar aparecía un aviso indicando que permanecería cerrado por “remodelación”. Debido a esa situación, la Alcaldía Local de Chapinero inició verificaciones para establecer si el centro habría retirado los sellos impuestos por la Secretaría Distrital de Salud.

El caso tomó mayor relevancia después de múltiples denuncias difundidas en redes sociales por la comunicadora Ana María Rodríguez, quien aseguró que Casa Cavalier funcionaba bajo fachada de peluquería mientras realizaba procedimientos estéticos sin personal médico.

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La comunicadora Ana María Rodríguez difundió en redes sociales denuncias sobre presuntos procedimientos estéticos realizados sin personal médico en Casa Cavalier - crédito Ana María Rodríguez/X
La comunicadora Ana María Rodríguez difundió en redes sociales denuncias sobre presuntos procedimientos estéticos realizados sin personal médico en Casa Cavalier - crédito Ana María Rodríguez/X

En sus publicaciones, Rodríguez sostuvo que el establecimiento tenía sede principal en Chapinero, en la carrera 11 con calle 61, además usuarios afirmaron que hay sedes en puntos en Chicó y Bosa Piamonte. También afirmó que en el lugar trabajaban “especialistas en estética” sin formación médica aplicando inyectables, láser y rellenos.

Las denuncias coincidieron con reseñas publicadas por usuarios en Google Reviews, donde varias personas describieron experiencias negativas relacionadas con consultas estéticas, promociones y procedimientos ofrecidos dentro del establecimiento.

Una de las usuarias, Tatiana Arteaga Villarreal, relató que acudió a una valoración para una blefaroplastia y aseguró que la persona que la atendió no se identificó con nombre, especialidad ni formación profesional. Según escribió, la orden entregada únicamente incluía el nombre de Casa Cavalier, sin sello médico ni datos del profesional responsable del procedimiento.

La usuaria agregó que tampoco recibió explicaciones claras sobre el proceso ni las posibles complicaciones, por lo que concluyó que el lugar le hizo pensar en “una clínica de garaje”.

Andrea Franco también afirmó en una reseña que acudió interesada en un procedimiento de endolifting después de ver promociones publicitarias, pero aseguró que las condiciones reales eran diferentes a las anunciadas. La misma usuaria afirmó que el establecimiento estaba ofreciendo glúteos con “ácido hialurónico” y advirtió: “ojo, eso en realidad son biopolímeros”.

Usuarios en redes sociales señalaron que varias publicaciones y datos relacionados con procedimientos estéticos fueron eliminados tras las denuncias contra Casa Cavalier - crédito Ana María Rodríguez/X y Casa Cavalier/Instagram
Usuarios en redes sociales señalaron que varias publicaciones y datos relacionados con procedimientos estéticos fueron eliminados tras las denuncias contra Casa Cavalier - crédito Ana María Rodríguez/X y Casa Cavalier/Instagram

Añadió que la atención era deficiente, que las respuestas previas a la cita eran siempre las mismas y cerró con una advertencia: “Esto es un salón de belleza, no una clínica”.

Otros comentarios publicados en plataformas digitales calificaron el establecimiento como una “clínica estética de garaje” y cuestionaron la publicidad de algunos servicios, así como la aparente falta de claridad sobre quiénes realizaban los procedimientos.

Además de las denuncias y reseñas de usuarios, una cuenta de TikTok identificada como “Estética Renuévate” compartió una de las publicaciones promocionales de Casa Cavalier en la que se ofrecía un servicio de “lipoinyección” en glúteos y senos.

En el anuncio se promocionaba el procedimiento con un supuesto precio original de $1.000.000 y una oferta reducida a $500.000. La lipoinyección es un procedimiento estético que consiste en extraer grasa de una parte del cuerpo para posteriormente infiltrarla en otras zonas con fines de aumento o moldeamiento, una práctica que requiere controles médicos, condiciones sanitarias adecuadas y personal especializado para reducir riesgos y posibles complicaciones.

Publicación promocional compartida en redes sociales en la que se ofrecía una lipoinyección de glúteos y senos con descuentos en el precio del procedimiento - crédito Estética Restaurarte/Tik Tok
Publicación promocional compartida en redes sociales en la que se ofrecía una lipoinyección de glúteos y senos con descuentos en el precio del procedimiento - crédito Estética Renuevate/Tik Tok

El operativo contra Casa Cavalier hizo parte de una estrategia de control liderada por la Alcaldía Local de Chapinero y respaldada por la administración distrital del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, con el objetivo de revisar el cumplimiento de las normas sanitarias en establecimientos que ofrecen servicios estéticos y de belleza.

En medio de la intervención, la alcaldesa local de Chapinero, Catherine Chaves Hernández, aseguró que las jornadas buscan proteger la salud pública y garantizar que este tipo de negocios cumplan las condiciones legales exigidas.

“La salud y la seguridad de la ciudadanía dependen del cumplimiento de las normas. Todo lugar que preste servicios estéticos y de belleza debe contar con las garantías legales y sanitarias”, afirmó la funcionaria, según el comunicado oficial de la alcaldía.

Infobae Colombia intentó comunicarse con Casa Cavalier a través de los números de contacto publicados en distintas publicaciones y perfiles de redes sociales asociados al establecimiento. Sin embargo, al cierre de la redacción del artículo no se obtuvo respuesta por parte del centro estético ni de sus representantes.

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