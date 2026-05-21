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Pensión del Bienestar 2026: ¿Pierdo mi dinero si no cobro el día que me llegó el pago de mayo?

Los depósitos se entregan de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario

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Pensión Bienestar
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social impulsado por el gobierno de México desde el 2019 dirigido a hombres y mujeres de 65 años de edad en adelante. (Pensión Bienestar)

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social impulsado por el gobierno de México desde el 2019 dirigido a hombres y mujeres de 65 años de edad en adelante.

El programa está disponible en las 32 entidades de la República Mexicana y entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar un apoyo económico mensual de 6 mil 400 pesos.

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El objetivo de la política es contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan tener una vejez más digna y plena.

La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

Pagos de la Pensión correspondientes al bimestre mayo-junio

El periodo de pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al bimestre mayo-junio comenzó el lunes 4 de mayo. Los depósitos se realizan de forma ordenada conforme a la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

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Asimismo, cabe indicar que los pagos terminarán el próximo miércoles 27 de mayo. Así que, tomando en cuenta el calendario oficial, los adultos mayores que faltan por cobrar su dinero son aquellos cuya primera letra de su CURP inicia con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

  • Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
  • Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
  • Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
  • Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026
calendario mayo pensión del bienestar

¿Se debe cobrar la Pensión del Bienestar el mismo día que me llegó el depósito?

No hace falta extraer el dinero el mismo día del depósito. Al funcionar tu tarjeta como una cuenta de ahorro, los fondos permanecerán seguros y disponibles en tu saldo hasta que decidas utilizarlos.

Por otra parte, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store, ofrece a los beneficiarios la posibilidad de consultar saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, garantizando la seguridad de los datos durante el proceso y facilitando el acceso inmediato a la información.

Hombre adulto mayor sonriente sostiene un calendario que dice "PENSIÓN ADULTOS MAYORES" frente a la Secretaría de Bienestar.
Un adulto mayor sonríe mientras muestra un calendario con el título "Pensión Adultos Mayores" frente a la sede de la Secretaría de Bienestar, destacando el apoyo a la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existe la opción de realizar la consulta de manera presencial en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, donde los usuarios pueden revisar su saldo al insertar la tarjeta y seguir las instrucciones del sistema. El calendario oficial permite a los beneficiarios conocer el día exacto en que se realizará el pago de las pensiones, lo que contribuye a una mejor organización y despeja dudas sobre la disponibilidad de los recursos.

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