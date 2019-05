Pero entonces comenzaron los problemas, porque tenía que cumplir el compromiso asumido. Pasó más de un año hablando de las bondades de la UE y diciendo que el Reino Unido debía permanecer. Pero era tarde: había puesto en marcha un mecanismo que ya no podía parar. El 23 de junio de 2016 se realizó el histórico referéndum en el que el Brexit se impuso con el 51,9% de los votos. Cameron renunció al día siguiente, diciendo que no podía llevar adelante un proceso con el que no estaba de acuerdo.