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La fuerza aérea de Taiwán creará una unidad de drones de combate con alcance en China

La nueva agrupación buscará abandonar la postura centrada en proteger el cielo de la isla y pasará a planificar misiones a distancia y un mando militar anónimo

El presidente taiwanés Lai Ching-te asiste a una demostración de drones durante los ejercicios militares anuales Han Kuang en una base naval en Kaohsiung, Taiwán, el 8 de agosto de 2026 (Reuters)
El presidente taiwanés Lai Ching-te asiste a una demostración de drones durante los ejercicios militares anuales Han Kuang en una base naval en Kaohsiung, Taiwán, el 8 de agosto de 2026 (Reuters)
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La fuerza aérea de Taiwán creará una unidad dedicada de drones de combate con capacidad de ataque de largo alcance contra objetivos en China, un giro que busca pasar de una defensa pasiva del espacio aéreo taiwanés a una estrategia ofensiva, según informó Taipei Times a partir de un testimonio militar de alto rango bajo condición de anonimato.

La nueva agrupación se apoyará en varios tipos de vehículos aéreos no tripulados e incluirá las municiones merodeadoras Chien Hsiang, desarrolladas en la isla para neutralizar sistemas de radar. De acuerdo con la fuente citada por el diario, el Mando de Defensa Aérea y de Misiles ya desplegó unas 200 de estas aeronaves en la isla principal y en territorios periféricos.

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El diseño operativo contempla lanzar drones en masa sobre el estrecho de Taiwán para forzar a las fuerzas del Ejército Popular de Liberación de China a encender sus radares. Una vez activados, esos sistemas podrían ser atacados por los aparatos en misiones de un solo uso.

Esa táctica busca degradar la capacidad china de detectar e interceptar aeronaves taiwanesas. La reducción de ese riesgo abriría una ventana para emplear cazas Lockheed Martin F-16 y los AIDC F-CK-1 Ching Kuo, conocidos como Indigenous Defense Fighters.

Enjambres baratos y ataques asimétricos

Según Taipei Times, la futura unidad de vehículos no tripulados estará centrada en el uso de enjambres de drones baratos y desechables para saturar las defensas enemigas en ataques asimétricos. La fuente militar sostuvo que esos aparatos cuestan bastante menos que los misiles de defensa aérea.

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ARCHIVO: Vehículos aéreos no tripulados (UAV) antirradiación de desarrollo local en contenedores de lanzamiento en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Chung-Shan (NCSIST, por sus siglas en inglés) durante una visita del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en Taichung, Taiwán, el 17 de julio de 2026 (Reuters)
ARCHIVO: Vehículos aéreos no tripulados (UAV) antirradiación de desarrollo local en contenedores de lanzamiento en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Chung-Shan (NCSIST, por sus siglas en inglés) durante una visita del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en Taichung, Taiwán, el 17 de julio de 2026 (Reuters)

La nueva estructura combinaría los Chien Hsiang ya existentes con un sistema de ataque adquirido recientemente que emplea componentes civiles disponibles en el mercado para abaratar costos. El funcionario dijo al medio que cada unidad costaría varios millones de dólares taiwaneses, por debajo de los sistemas anteriores, cuyo precio estaba en decenas de millones.

Ese sistema no identificado incorpora posicionamiento por satélite y capacidad de fijación de blancos mediante reconocimiento de imágenes. El oficial no quiso precisar si se trata del Mighty Hornet II o de un dron de ataque importado recientemente.

Ejercicios militares recientes

La táctica fue probada en los ejercicios Tien Lung, realizados del 7 al 9 de abril, cuando pilotos de la fuerza aérea participaron en combates simulados y corridas de ataque, indicó la publicación. Esas maniobras sirvieron para ensayar el empleo coordinado de los drones con la aviación tripulada.

El Chien Hsiang fue desarrollado por el Instituto Nacional Chungshan de Ciencia y Tecnología, el organismo estatal taiwanés de investigación y desarrollo en defensa. Su función específica es atacar radares, un papel que encaja con la intención de abrir corredores menos expuestos para la aviación de combate.

En paralelo, efectivos taiwaneses que participan en el actual ejercicio Han Kuang fueron vistos defendiendo bases aéreas con sistemas antidrones del mismo instituto y con armas especializadas contra ataques simulados de saturación con drones. La escena muestra que la preparación militar de la isla abarca al mismo tiempo el uso ofensivo de aeronaves no tripuladas y la defensa contra ese mismo tipo de amenaza.

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