Ejército Mexicano desmantela laboratorio narco en Sinaloa y asesta golpe millonario al crimen organizado

El Ejército Mexicano inhabilitó un laboratorio clandestino y tres áreas de almacenamiento de insumos para metanfetamina en Culiacán, Sinaloa, Crédito: Especial

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El Ejército Mexicano asestó un golpe a la infraestructura de producción de drogas sintéticas del crimen organizado en Culiacán, Sinaloa, con una afectación estimada en mil 935 millones de pesos. El operativo, reportado el 13 de agosto de 2026 por el Gabinete de Seguridad federal, neutralizó un laboratorio clandestino y tres áreas de almacenamiento de insumos para fabricar metanfetamina en distintos poblados del municipio.

Durante el despliegue, los militares aseguraron seis mil 415 litros y mil 465 kilogramos de sustancias químicas, así como maquinaria especializada para la síntesis de drogas sintéticas. Entre el material confiscado se encontraron cinco reactores, cuatro condensadores, cuatro quemadores, cuatro tanques de gas LP y una mezcladora, todos ellos fundamentales para la producción industrial de metanfetamina.

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Las operaciones se realizaron en varios poblados del municipio, donde se identificaron y neutralizaron espacios clave para la elaboración y almacenamiento de precursores químicos. El objetivo, según autoridades federales, es debilitar la capacidad industrial del narcotráfico en la región, considerada uno de los principales focos de producción de drogas sintéticas del país.

Este golpe se suma a una serie de intervenciones militares efectuadas a lo largo de 2026 en Sinaloa, estado que concentra la mayor cantidad de laboratorios clandestinos detectados por las fuerzas armadas. La estrategia nacional busca no solo detener a integrantes de organizaciones delictivas, sino también destruir la infraestructura que permite su operación.

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Un laboratorio con diversos equipos químicos, incluyendo tanques y reactores, está precintado con cinta de seguridad amarilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El balance presentado por el Ejército Mexicano y el Gabinete de Seguridad federal subraya la continuidad de los esfuerzos para frenar la producción de estupefacientes en la entidad. Con cada operativo, las autoridades apuntan a reducir el impacto del narcotráfico y a debilitar sus finanzas mediante el aseguramiento de insumos y equipos esenciales.

El material asegurado y su valor estimado

Los 6 mil 415 litros y los 1 465 kilogramos de sustancias químicas confiscados representan la materia prima directa para la producción de drogas sintéticas. La cifra de 1 935 millones de pesos corresponde a la valuación oficial del daño económico infligido a las organizaciones criminales.

La estrategia federal no se limita a la detención de personas, sino que apunta directamente a destruir la capacidad de producción de los cárteles. Ese enfoque explica el énfasis en la localización y la inhabilitación de laboratorios y sitios de almacenamiento de precursores químicos.

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Sinaloa concentra la mayor cantidad de laboratorios clandestinos del país

El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, presentó un balance el 27 de mayo en el que precisó que solo la Defensa había localizado 2 mil 214 laboratorios y áreas de concentración en Sinaloa durante la administración actual. Esa cifra posiciona al estado como el principal frente de la guerra contra la producción de sintéticos en México.

Soldados del Ejército Mexicano custodian un importante cargamento de dinero, armas y sustancias ilícitas incautadas en una zona rural de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al 30 de junio, el Gobierno federal contabilizaba dos mil 600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración inhabilitados en todo el país por el Ejército y la Marina. La mayor parte de esos registros corresponde a operativos realizados en territorio sinaloense.

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Los golpes anteriores en junio y julio de 2026

El 15 de junio, militares ubicaron 11 áreas en Culiacán y Cosalá, con ocho mil 832 litros y 370 kilogramos de químicos, dos reactores y dos condensadores. Dos días después, el 17 de junio, una operación en Mocorito, Culiacán y Cosalá arrojó el aseguramiento de 29 mil 485 litros y 3 mil 535 kilogramos de sustancias químicas, además de nueve reactores y 18 condensadores.

Esa acción del 17 de junio fue valuada oficialmente en 3 mil 859 millones de pesos de afectación al crimen organizado. El 13 de julio, en Santa Anita, La Ilama y Pueblo de Alayá, municipio de Cosalá, el Ejército destruyó tres sitios de concentración y aseguró otros 2 mil 350 litros de sustancias para fabricar metanfetamina.

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Una semana antes del golpe en Culiacán, el Ejército Mexicano realizó otro operativo en la comunidad de La Urraca, al sur del puerto de Mazatlán. Los soldados aseguraron 124 mil litros de gasolina presuntamente robada, almacenada en cuatro tanques dentro de un inmueble ubicado entre los poblados El Vainillo y El Pozole.

Soldados del Ejército Mexicano presentan un cargamento de drogas, dinero en efectivo, armas de fuego y teléfonos incautados en un operativo en zona rural de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto con el combustible, los militares localizaron dos armas largas, nueve cargadores, 270 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, un tractocamión, un vehículo y dos motocicletas. Tres personas fueron detenidas durante el operativo y puestas a disposición de las autoridades ministeriales.

El despliegue federal en Sinaloa y el contexto del Cártel de Sinaloa

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó en julio que 16 mil 440 elementos federales permanecían desplegados en Sinaloa. Entre octubre de 2024 y junio de 2026, esos efectivos detuvieron a 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto y aseguraron más de 94.5 toneladas de droga y 5 mil 900 armas de fuego.

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La disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa es el factor que obliga a mantener ese nivel de despliegue en la entidad. La fractura interna del cártel ha convertido a Culiacán y otros municipios sinaloenses en el escenario de uno de los mayores operativos federales del país.

Las autoridades ministeriales tienen pendiente determinar el origen de los 124 mil litros de gasolina asegurados en La Urraca y su posible destino. Los objetos decomisados en ese operativo serán sometidos a peritajes para establecer la responsabilidad de los tres detenidos y la procedencia de las armas y los vehículos.

La investigación también busca establecer si el inmueble se utilizaba de forma habitual para almacenar, transportar o distribuir el combustible de procedencia ilícita. Los resultados de esos peritajes determinarán la situación jurídica de los sospechosos.

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