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Infierno en un lujoso club de golf inglés: el fuego consumió mansiones en medio de la sequía y altas temperaturas

Testimonios dan cuenta del miedo y la rápida huida de familias a medida que los servicios luchaban por frenar los daños en plena noche en el corazón de Inglaterra

Un incendio destruyó lujosas propiedades en medio de la sequía y las altas temperaturas
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Un incendio originado en pastizales en Stourbridge en el centro de Inglaterra dañó varias propiedades, dejó a dos personas afectadas por el calor y el humo y obligó a desplegar una amplia respuesta de emergencia. Los servicios confirmaron seis inmuebles afectados, mientras imágenes aéreas mostraron varias casas en llamas y seguía sin confirmarse una cifra mayor de viviendas destruidas, que algunas fuentes elevan mucho más mientras aún se evalúan las consecuencias.

Hasta ahora, lo verificado por los servicios de emergencia es que el fuego afectó seis propiedades y causó lesiones por calor y humo a dos personas. También se movilizó un operativo con unos 60 bomberos, mientras una estimación de entre 20 y 30 viviendas destruidas atribuida a una diputada local seguía sin confirmación oficial.

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Los bomberos trabajaron para contener el fuego con agua sobre la vegetación, mientras columnas de humo se elevaban sobre la zona. Ambulancias y camiones de bomberos acudieron al lugar durante la emergencia.

Unos 60 bomberos participaron en las labores para controlar el incendio. El viernes, West Midlands Fire Service informó de que 14 camiones seguían en la zona y que los equipos apagaban focos calientes y vigilaban el área.

Los bomberos rocían agua sobre una casa calcinada tras un gran incendio de pastizales que se propagó a varias viviendas durante el día más caluroso del año, en Stourbridge, West Midlands, Gran Bretaña (REUTERS/Temilade Adelaja)
Los bomberos rocían agua sobre una casa calcinada tras un gran incendio de pastizales que se propagó a varias viviendas durante el día más caluroso del año, en Stourbridge, West Midlands, Gran Bretaña (REUTERS/Temilade Adelaja)
Vista de dron de casas calcinadas (REUTERS/Temilade Adelaja)
Vista de dron de casas calcinadas (REUTERS/Temilade Adelaja)

Daños en viviendas y en el entorno del club de golf

Las imágenes aéreas captadas el jueves mostraron varias casas ardiendo en Stourbridge. Ese alcance visible del incendio contrastó con la cautela oficial sobre el número total de viviendas destruidas.

Cat Eccles, diputada por Stourbridge, dijo que se creía que entre 20 y 30 viviendas habían sido destruidas. La parlamentaria precisó que esas cifras todavía no estaban confirmadas.

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Simon Markey, golfista del Stourbridge Golf Club, jugaba cuando vio el fuego en un campo cercano. Contó que lo que más miedo le dio fue la velocidad con la que avanzaron las llamas.

Un bombero rocía agua sobre una casa calcinada tras un gran incendio de pastizales que se extendió a varias viviendas ayer (REUTERS/Temilade Adelaja)
Un bombero rocía agua sobre una casa calcinada tras un gran incendio de pastizales que se extendió a varias viviendas ayer (REUTERS/Temilade Adelaja)
Una vista aérea con dron de jardines quemados tras un gran incendio de pastizales que se extendió a varias viviendas (REUTERS/Temilade Adelaja)
Una vista aérea con dron de jardines quemados tras un gran incendio de pastizales que se extendió a varias viviendas (REUTERS/Temilade Adelaja)

Evacuaciones y efectos sobre los servicios

El incendio también alteró servicios en la zona. Los equipos de emergencia suspendieron algunos trenes locales por motivos de seguridad y varias propiedades cercanas sufrieron problemas de suministro eléctrico.

Paul Nash, vecino de Stourbridge, estaba en su casa con su hija cuando ambos vieron árboles al otro lado de la vía férrea que “explotaban”. Nash relató que salieron de inmediato y que el fuego dañó su jardín.

Vista de dron de una casa calcinada en Stourbridge (REUTERS/Temilade Adelaja)
Vista de dron de una casa calcinada en Stourbridge (REUTERS/Temilade Adelaja)
Vista aérea de una casa y automóviles calcinados (REUTERS/Temilade Adelaja)
Vista aérea de una casa y automóviles calcinados (REUTERS/Temilade Adelaja)

Otro vecino, Colin Pegg, dijo que el incendio avanzó con rapidez y dañó su jardín. También afirmó que los bomberos lograron salvar una valla de su propiedad.

Las familias salieron de sus casas a toda prisa cuando el fuego se acercó a la zona junto a la vía férrea. La velocidad de propagación empujó la evacuación antes de que las llamas alcanzaran más jardines y terrenos cercanos.

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