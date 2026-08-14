A más de 15 años de su estreno, qué fue del elenco original de The Walking Dead

"The Walking Dead" debutó en AMC en 2010, se extendió durante 11 temporadas y cerró su serie principal en 2022

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Más de 15 años después del estreno de The Walking Dead, varios de los actores que formaron parte de la serie de AMC siguen ligados a la franquicia, mientras otros consolidaron carreras en cine, televisión y streaming. Un repaso de Entertainment Weekly trazó el recorrido de las principales figuras del elenco original desde el debut de la ficción en 2010 hasta sus trabajos más recientes.

La serie, basada en el cómic de Robert Kirkman, debutó en Halloween de 2010 con 5,35 millones de espectadores y llegó a superar los 17 millones en su punto de mayor audiencia. A lo largo de 11 temporadas, el drama de supervivencia se convirtió en uno de los títulos más vistos de la televisión por cable y dio lugar a varias producciones derivadas.

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De acuerdo con Entertainment Weekly, el cierre de la serie principal en 2022 no implicó el final del universo narrativo. Desde entonces, nuevas entregas devolvieron al centro de la escena a personajes como Rick, Michonne, Daryl, Maggie y Negan, mientras gran parte del reparto original diversificó su carrera en otros proyectos.

Andrew Lincoln (Rick Grimes)

Andrew Lincoln regresó en 2024 como Rick Grimes en "The Walking Dead: The Ones Who Live" después de participar en cine y televisión fuera de AMC

Andrew Lincoln encarnó a Rick Grimes, el exsheriff que se transformó en líder del grupo de sobrevivientes. Antes de sumarse a The Walking Dead, el actor británico ya era conocido en la televisión del Reino Unido y había ganado visibilidad internacional por su papel en Love Actually.

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Según informó Entertainment Weekly, el personaje ocupó buena parte de su agenda durante casi una década. Tras dejar la serie en 2018, Lincoln participó en la película Penguin Bloom (2020), junto a Naomi Watts, y también formó parte de un episodio de Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities.

El actor regresó al universo de la saga en 2024 con The Walking Dead: The Ones Who Live, la miniserie que protagonizó junto a Danai Gurira. En el plano personal, está casado desde 2006 con Gael Anderson y tiene dos hijos.

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Sarah Wayne Callies (Lori Grimes)

Sarah Wayne Callies consolidó su carrera en series y dirección televisiva tras su salida de "The Walking Dead" en la tercera temporada (Photo by: Isabella Vosmikova/USA Network)

Sarah Wayne Callies interpretó a Lori Grimes, uno de los ejes dramáticos de las primeras temporadas por su vínculo con Rick y Shane. Antes de llegar a la serie de AMC, ya contaba con experiencia en televisión y había alcanzado notoriedad por su trabajo en Prison Break.

Tras su salida en la tercera temporada, desarrolló una carrera sostenida en la pantalla chica. Entertainment Weekly detalló que integró el elenco de series como Colony, The Company You Keep y la miniserie Unspeakable, además de tener participaciones recurrentes en Letterkenny.

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También asumió tareas detrás de cámara. Dirigió episodios de The Good Doctor, Fire Country y Sheriff Country. En cine, sumó roles en los thrillers sobrenaturales Pay the Ghost (2015) y The Other Side of the Door (2016).

Chandler Riggs (Carl Grimes)

Chandler Riggs retomó su carrera en cine y televisión después de "The Walking Dead" y en 2024 encabezó la película "Breakup Season"

Chandler Riggs dio vida a Carl Grimes, hijo de Rick y Lori, en un papel que acompañó buena parte de su crecimiento personal y profesional. En 2017, recordó en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly que “aproximadamente la mitad de mi vida fue este programa”, en alusión al tiempo que pasó dentro de la producción.

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Antes de la serie, ya había trabajado en cine desde muy chico. Su debut fue a los 5 años en el corto de zombies Jesus H. Zombie (2006), y más tarde participó en Get Low (2009) y en el telefilme The Wronged Man (2010).

Luego de su salida en la octava temporada, participó en Only (2019), Inherit the Viper (2019) y en la serie A Million Little Things. En 2024 encabezó la comedia dramática romántica Breakup Season. Además, desarrolla un proyecto musical de electrónica bajo el nombre Eclipse.

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Norman Reedus (Daryl Dixon)

Norman Reedus quedó al frente de "The Walking Dead: Daryl Dixon" y amplió su actividad en cine, televisión y videojuegos

Norman Reedus se convirtió en uno de los rostros más asociados a The Walking Dead gracias al personaje de Daryl Dixon. Su trayectoria previa incluía trabajos como modelo para marcas como Prada y Levi’s, videoclips musicales y una base de seguidores de culto por The Boondock Saints (1999).

De acuerdo con Entertainment Weekly, después del impacto de la serie, amplió su presencia en cine con títulos como Vacation (2015), Triple 9 (2016) y Air (2015). También trabajó en videojuegos, con participación en The Walking Dead: No Man’s Land y Death Stranding.

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Tras el final de la ficción original, quedó al frente de The Walking Dead: Daryl Dixon. Más tarde sumó apariciones en The Bikeriders (2023) y en Ballerina (2025), derivada del universo de John Wick. Reedus también conduce y produce Ride With Norman Reedus y mantiene actividad en pintura, escultura y fotografía.

Melissa McBride (Carol Peletier)

Melissa McBride interpretó a Carol Peletier durante las 11 temporadas de "The Walking Dead" y obtuvo un premio EWwy en 2015 (Photo Credit: Gene Page/AMC)

Melissa McBride interpretó a Carol Peletier, uno de los personajes con mayor transformación a lo largo de la serie. Su trabajo le valió varias nominaciones y un premio EWwy en 2015 como mejor actriz de reparto en drama.

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Antes de entrar al elenco, había trabajado en actuación y también como directora de casting en el área de Atlanta. Según detalló Entertainment Weekly, ya conocía a varios integrantes del rodaje cuando llegó al set, algo que marcó sus primeros días dentro de la producción.

McBride permaneció durante las 11 temporadas de la serie principal. En paralelo, actuó en The Reconstructions of William Zero (2014) y The Happys (2016), además de aparecer en Fear the Walking Dead y Ride With Norman Reedus. En la actualidad integra el elenco de The Walking Dead: Daryl Dixon.

Danai Gurira (Michonne)

Danai Gurira se incorporó en la tercera temporada como Michonne y ganó dos premios Saturn por su trabajo en la serie (AMC)

Danai Gurira se sumó en la tercera temporada como Michonne, la guerrera armada con katana que se convirtió en una de las figuras centrales del universo de la serie. Su trabajo en el programa le dio dos premios Saturn como actriz de reparto.

Antes de ese salto, ya tenía reconocimiento como dramaturga y actriz. Fue distinguida por la obra In the Continuum, participó en Treme y protagonizó el film independiente Mother of George (2013). En una entrevista citada por Entertainment Weekly, destacó el clima de trabajo y la búsqueda colectiva de la mejor versión de cada historia.

Su proyección internacional creció todavía más con el papel de Okoye en Black Panther (2018) y otras películas de Marvel. También recibió una nominación al premio Tony por su obra Eclipsed y encarnó a Afeni Shakur en All Eyez on Me (2017). En 2024 retomó a Michonne en The Walking Dead: The Ones Who Live y su próximo estreno previsto es la nueva versión de The Thomas Crown Affair, anunciada para 2027.

Steven Yeun (Glenn Rhee)

Steven Yeun interpretó a Glenn Rhee en las primeras seis temporadas y afirmó que su ingreso a "The Walking Dead" cambió su vida

Steven Yeun fue Glenn Rhee, uno de los personajes más populares de las primeras seis temporadas. Antes de ser elegido, tenía escasa trayectoria en pantalla y uno de sus créditos más visibles había sido un episodio de The Big Bang Theory.

El actor contó en declaraciones citadas por Entertainment Weekly que “literalmente cambió mi vida” el llamado que confirmó su ingreso a la serie. A partir de ese impulso, construyó una carrera con fuerte presencia en cine de autor y grandes producciones.

Participó en Okja (2017), Sorry to Bother You (2018), Burning (2018) y Minari (2020), película por la que obtuvo una nominación al Oscar al mejor actor y se convirtió en el primer actor asiático-estadounidense en lograr esa candidatura. Más tarde actuó en Nope (2022), ganó premios Emmy, SAG y Globo de Oro por la miniserie Beef, siguió como voz principal en Invincible y volvió a trabajar con Bong Joon-ho en Mickey 17 (2025).

Lauren Cohan (Maggie Greene)

Lauren Cohan llegó a "The Walking Dead" en la segunda temporada como Maggie Greene, después de participar en "Supernatural" y "The Vampire Diaries" (AMC)

Lauren Cohan interpretó a Maggie Greene, uno de los personajes que ganó peso con el avance de la historia y con su relación con Glenn. Antes de su ingreso en la segunda temporada, ya había participado en series como Supernatural y The Vampire Diaries.

Su carrera posterior incluyó papeles en cine y televisión. Actuó en la película de terror The Boy (2016), tuvo un cameo como Martha Wayne en Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y compartió elenco con Gurira en All Eyez on Me.

Cohan dejó The Walking Dead en la novena temporada tras una negociación contractual, aunque luego volvió en la décima y permaneció hasta el final. Desde entonces prestó su voz en Catwoman: Hunted (2022) e Invincible. En 2023 retomó su personaje junto a Jeffrey Dean Morgan en el spin-off The Walking Dead: Dead City.