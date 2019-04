Quizás el momento más intenso tuvo lugar cuando Álvarez de Toledo, XIII marquesa de Casa Fuerte de origen franco-argentino-español y candidata del conservador PP, se preguntara "¿Un silencio es un no? ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí? Un poco extraño, ¿no?", en relación a una reforma del Código Penal que promueve el PSOE para garantizar el consentimiento afirmativo, por el cual se busca que todo los que no sea un "sí" sea un "no".