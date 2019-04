¿Cómo afecta eso a España? Pues con más dureza. El 52% de los empleos que hay actualmente en nuestro país podría desaparecer, según estima la OCDE en su reciente informe How's Life in the Digital Age? Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People's Well-being. De hecho, eso ya está sucediendo, por ejemplo, en el sector bancario, que es el responsable de la destrucción de uno de cada cuatro empleos que se ha producido en los últimos años, en parte para corregir los excesos de la burbuja inmobiliaria, pero en parte, también, a causa de la introducción de sistemas de inteligencia artificial. Esta es una causa de precariedad laboral, aunque puede combatirse con políticas activas de empleo centradas en la recualificación profesional.