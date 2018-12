No muy diferentes son las especulaciones que se tejen en el bando ucraniano, que parece haber sobrerreaccionado con la declaración de la ley marcial ante acciones que no se apartan demasiado de lo que viene haciendo Rusia desde hace cuatro años. "Putin quiere de vuelta el viejo imperio ruso. Crimea, el Donbass, y todo el país. Como un zar, su imperio no puede funcionar sin Ucrania. Nos ve como una colonia", le dijo Poroshenko a Bild.