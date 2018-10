La reacción de los servicios de inteligencia fue inmediata y severa: recibía llamadas diarias a su oficina a través de un teléfono especial instalado para hablar con las autoridades estatales. Uno de ellos, Alexander Korzhakov, ex general de la KGB y guardaespaldas del presidente Yeltsin, dijo que "me volaría la cabeza y me metería en la cárcel…si continuaba violando los derechos del FSB", dijo el empresario en su declaración como testigo.