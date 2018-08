En tanto, la madre de Elsheikh contrató a un estudio de abogados que ya interpusieron un pedido de extradición por el terrorista y la nulidad de la deportación a Estados Unidos. Hasta que esto no se resuelva en los tribunales londinenses no habrá ningún otro movimiento y "George" y "Ringo" seguirán en manos de las fuerzas kurdas. Lo cierto, es que nadie se quiere hacer cargo de los terroristas del ISIS más célebres de Occidente. Paul McCartney lo dijo así en su Let it be de hace 50 años: "Todavía hay una posibilidad de que puedan ver. Habrá una respuesta. Déjalo ser".