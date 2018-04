Samantha cuenta que se resistió en ese momento pero que su marido agarró a su hija y comenzó a caminar hacia el califato. "Me quedé paralizada por un momento con Matthew de la mano (que en ese momento tenía siete años). Hasta que reaccioné. No podía decidir entre Sarah y Matthew. En ese momento se me cruzó por la mente que mi hija podría ser una esclava y corrí detrás de ellos", contó Samantha en una entrevista que le hizo la CNN.