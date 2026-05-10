Las casas que marcaron la historia de The Jackson 5 y el ascenso de Michael Jackson

Las distintas residencias de los Jackson reflejaron cada etapa de su transformación artística y personal. (IMDB)

Desde una casa de una planta en Gary, Indiana, hasta el estrellato mundial de los Jackson 5, la historia de la familia Jackson está marcada por el contraste entre un origen humilde y un éxito global. Cada residencia tuvo un papel fundamental, según AD Architectural Digest, y sus hogares siguen siendo elementos ineludibles de su relato musical y vital.

Las distintas viviendas influyeron en su trayectoria tanto como en sus relaciones familiares. Las casas, desde la modesta vivienda de Indiana, los hogares de paso en Los Ángeles, hasta la mansión Hayvenhurst, no solo sirvieron de refugio a la familia Jackson, sino que reflejaron y acompañaron su transformación artística.

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Hayvenhurst, en Encino, fue el epicentro creativo donde Michael Jackson perfeccionó su famoso paso de baile lunar.

Las diferentes casas familiares de los Jackson 5 marcaron etapas clave en la vida y la carrera del grupo. La modesta vivienda en Gary simbolizó los orígenes y la unión familiar, mientras las residencias en Los Ángeles evidenciaron el salto a la fama y los desafíos de la vida pública.

Hayvenhurst, en Encino, representó el logro de la estabilidad y la consolidación de su legado musical, convirtiéndose en referencia para las generaciones siguientes y en un símbolo perdurable de la cultura pop.

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Las distintas residencias de los Jackson reflejaron cada etapa de su transformación artística y personal.

La familia Jackson comenzó su trayectoria en una pequeña casa blanca de dos dormitorios en Gary, Indiana, ubicada a unos 45 minutos de Chicago. Fue en este hogar donde Joe Jackson, el patriarca, formó primero un trío con sus hijos Tito, Jermaine y Jackie. Michael, con solo cinco años, lo completó pronto tocando las congas.

En 1964, Joe Jackson impulsó la grabación del primer sencillo, “Big Boy”, y apenas cuatro años después, el grupo ganó un concurso en el Teatro Apollo de Harlem.

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Los hogares de paso en Los Ángeles acompañaron el crecimiento profesional y los desafíos del estrellato. (Foto AP, archivo)

Este triunfo les condujo al fichaje por la discográfica Motown y, en 1969, a alcanzar el estrellato tras su audición con Berry Gordy, todo según el medio citado.

Éxito musical y los hogares de transición en Los Ángeles

La mansión Hayvenhurst se consolidó como el corazón del legado musical y familiar de los Jackson.

El ascenso de los Jackson 5 se consolidó con “I Want You Back” y cuatro sencillos consecutivos en el número uno de la lista Hot 100 de Billboard. Esta etapa trajo consigo una mudanza a Los Ángeles en 1969, donde Joe Jackson y los hijos varones vivieron en hoteles y casas de Berry Gordy y Diana Ross.

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La matriarca, Katherine Jackson, permaneció en Gary con el resto de la familia hasta que todos pudieron reunirse en la costa oeste. Después, la familia alquiló una casa de cuatro dormitorios en West Hollywood con ayuda de Gordy, aunque solo la ocuparon tres años debido a las molestias causadas por los ensayos musicales.

El éxito global de los Jackson 5 estuvo marcado por las mudanzas y los hogares que compartieron en Los Ángeles (AP)

En 1972, los Jackson establecieron su residencia definitiva en Los Ángeles, aunque el ritmo de vida era intenso al tiempo que la “Jacksonmanía” alcanzaba su apogeo.

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Jermaine Jackson recordó ese periodo como “el principio de un pequeño terremoto”, citando la fuerza del fenómeno que vivieron, según AD Architectural Digest.

El rancho Neverland fue el refugio personal y creativo de Michael Jackson durante sus años de mayor éxito. (EFE/Armando Aroriyo/Archivo)

Durante estos años, el grupo realizó giras por Estados Unidos y Europa, agotando entradas en grandes estadios y consolidando la unión entre los hermanos. Michael comentó en su biografía que recordaba esa etapa como un periodo de gran cercanía familiar, a pesar de la presión del éxito.

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Hayvenhurst, el corazón del legado Jackson

El legado de Michael Jackson sigue ligado a la imagen icónica y mágica de Neverland en la memoria colectiva (The Pinnacle list)

En 1971, los Jackson pudieron adquirir por primera vez una gran mansión familiar gracias a su éxito. Compraron Hayvenhurst, en Encino, California, por USD 140.000, una cifra equivalente a cerca de 1,1 millones de dólares actuales.

Hayvenhurst se convirtió en el núcleo doméstico y creativo de la familia. Michael Jackson vivió allí 17 años, perfeccionó el famoso paso de baile lunar y grabó demos de los álbumes Off the Wall, Thriller y Bad en un estudio construido en la propia casa, señaló el medio.

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En Neverland, Michael Jackson organizó eventos benéficos y recibió a miles de niños y admiradores de todo el mundo

La propiedad fue objeto de importantes reformas a cargo de Michael, quien añadió un estanque de carpas koi, una sala de cine y espacios para animales exóticos.

Tras iniciar su carrera en solitario, el cantante compró Hayvenhurst a su padre y habilitó en el complejo un piso para su madre, reafirmando el valor simbólico de la casa para el clan Jackson.

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Los hermanos Prince, Paris y Bigi Jackson han mantenido viva la memoria de su padre a través de apariciones públicas y homenajes (Instagram /princejackson)

El legado de los Jackson y la presencia actual de Hayvenhurst

Con el paso del tiempo, cada hermano buscó su propio rumbo, pero Hayvenhurst siguió siendo punto de unión. Michael Jackson residió allí hasta 1988 antes de mudarse al rancho Neverland. A su fallecimiento en 2009, sus hijos Prince, Paris y Bigi continuaron viviendo en la propiedad.

Paris Jackson, la única hija mujer de Michael Jackson, desarrolló una carrera en la música y el modelaje internacional. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La mansión mantiene su vínculo con la historia familiar y la cultura pop. Ha sido recreada en la biopic Michael, estrenada en 2026 y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael.

Durante el rodaje, Jaafar relató a AD Architectural Digest que la experiencia de estar en Hayvenhurst evocó emociones intensas y recuerdos familiares significativos.

Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, ha destacado como cantante y actor en la nueva generación de la familia Jackson. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jaafar explicó que para sumergirse en su papel buscó conectar con la energía de la casa y de quienes la habitaron, optando por dormir en diferentes habitaciones, incluso en el suelo en vez de usar camas, para sentirse más cerca de las vivencias reales de sus tíos y de su familia.

La sucesión de hogares, desde la pequeña casa de Gary hasta Hayvenhurst, demuestra cómo los espacios que ocupa una familia pueden inspirar, unificar y dejar una huella que trasciende el tiempo.

El compromiso artístico de Jaafar Jackson refleja la influencia y el peso de la herencia familiar. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Volver a esos lugares es, para los Jackson y quienes los representan, la clave para comprender y transmitir la esencia de su leyenda artística y personal.