Con el fin del Ramadán, a fines de junio había habido un "entusiasmo" particular en el Pentágono por llegar a un acuerdo. El Secretario de Defensa Jim Mattis, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford y el Jefe del Comando Central, general Joe Votel querían que el proceso avanzara cuanto antes. El Departamento de Estado puso paños fríos. Podrían participar en "conversaciones, no en negociaciones". Parece retórico pero hay una diferencia importante en términos diplomáticos. Auspician el inicio de un proceso de paz con los talibanes al que Washington contribuiría bajo los auspicios de Afganistán. Pero no se negocia el futuro de Afganistán, eso dependerá de los propios afganos.