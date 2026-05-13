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Taiwán afirma que seguirá trabajando con Estados Unidos para proteger la paz y la estabilidad en la región

Las discusiones entre ambos países incluyen el apoyo a la estabilidad en el estrecho y la entrega de equipos militares que refuerzan la posición taiwanesa ante la hostilidad creciente en el entorno regional

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El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, asiste a una conferencia de prensa en la que se anuncia al legislador Puma Shen, quien ha sido sancionado por China, como el candidato del Partido Democrático Progresista (PDP) a la alcaldía de Taipéi, en la sede del partido en Taipéi, Taiwán, el 13 de mayo de 2026 (Reuters)
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, asiste a una conferencia de prensa en la que se anuncia al legislador Puma Shen, quien ha sido sancionado por China, como el candidato del Partido Democrático Progresista (PDP) a la alcaldía de Taipéi, en la sede del partido en Taipéi, Taiwán, el 13 de mayo de 2026 (Reuters)

Taipei reafirmó que la cooperación con Estados Unidos para preservar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán continuará fortaleciéndose, en un escenario definido tanto por el avance sostenido en materia de defensa como por una intensificación de la presión militar y diplomática de China, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán (MOFA) en declaraciones recogidas por Taipei Times.

El portavoz Hsiao Kuang-wei subrayó que la política de defensa de la isla se orienta a construir una capacidad de disuasión efectiva y a exhibir ante la comunidad internacional la determinación de Taiwán de defender su soberanía e integridad territorial.

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El Parlamento de Taiwán aprobó esta semana un presupuesto suplementario para financiar nuevas compras de equipos militares a Estados Unidos, con un tope conjunto de NT$780 mil millones (USD 24.800 millones) que cubre dos bloques principales: una partida de NT$300 mil millones destinada a ventas de armas ya autorizadas por Washington en diciembre pasado y un segundo paquete estimado en NT$480 mil millones, cuya aprobación definitiva se prevé próximamente. El monto total, aunque considerable, representa una cifra sensiblemente inferior al proyecto inicial, que ascendía a NT$1,25 billones.

El gobierno taiwanés ha destacado que fortalecer sus capacidades defensivas es central para mantener la prosperidad alcanzada y para consolidar su posición como actor estratégico dentro de la Primera Cadena de Islas y motor clave del crecimiento económico global.

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En las últimas remesas de armamento suministrado por Washington destaca la adquisición de 111 sistemas HIMARS de artillería pesada y 504 misiles tácticos ATACMS, ambos con un alcance de 300 kilómetros.

Fuentes militares informaron a Taipei Times que estos sistemas se desplegarán anticipadamente en las islas de Penghu y Dongyin, lo que permitiría forzar a las fuerzas chinas a retirarse más de 100 kilómetros de la costa taiwanesa. La estrategia busca establecer “zonas muertas” que la Ejército Popular de Liberación de China no podría penetrar sin exponerse a una respuesta inmediata.

Una bandera de Taiwán ondea en Taipéi, Taiwán. 12 de mayo de 2026. REUTERS/Ann Wang
Una bandera de Taiwán ondea en Taipéi, Taiwán. 12 de mayo de 2026. REUTERS/Ann Wang

Taipei reafirmó ayer que la cooperación con Estados Unidos para preservar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán continuará fortaleciéndose, en un escenario definido tanto por el avance sostenido en materia de defensa como por una intensificación de la presión militar y diplomática de China, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán (MOFA) en declaraciones recogidas por Taipei Times.

El portavoz Hsiao Kuang-wei subrayó que la política de defensa de la isla se orienta a construir una capacidad de disuasión efectiva y a exhibir ante la comunidad internacional la determinación de Taiwán de defender su soberanía e integridad territorial.

El Parlamento de Taiwán aprobó esta semana un presupuesto suplementario para financiar nuevas compras de equipos militares a Estados Unidos, con un tope conjunto de NT$780 mil millones (USD 24.800 millones) que cubre dos bloques principales: una partida de NT$300 mil millones destinada a ventas de armas ya autorizadas por Washington en diciembre pasado y un segundo paquete estimado en NT$480 mil millones, cuya aprobación definitiva se prevé próximamente. El monto total, aunque considerable, representa una cifra sensiblemente inferior al proyecto inicial, que ascendía a NT$1,25 billones.

El gobierno taiwanés ha destacado que fortalecer sus capacidades defensivas es central para mantener la prosperidad alcanzada y para consolidar su posición como actor estratégico dentro de la Primera Cadena de Islas y motor clave del crecimiento económico global.

En las últimas remesas de armamento suministrado por Washington destaca la adquisición de 111 sistemas HIMARS de artillería pesada y 504 misiles tácticos ATACMS, ambos con un alcance de 300 kilómetros.

Fuentes militares informaron a Taipei Times que estos sistemas se desplegarán anticipadamente en las islas de Penghu y Dongyin, lo que permitiría forzar a las fuerzas chinas a retirarse más de 100 kilómetros de la costa taiwanesa. La estrategia busca establecer “zonas muertas” que la Ejército Popular de Liberación de China no podría penetrar sin exponerse a una respuesta inmediata.

La escalada militar china mantiene el tema en el centro del debate internacional. A pocas horas de la esperada cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe del régimen chino, Xi Jinping, en Beijing, la venta de armas a Taiwán ocupa un lugar prioritario en la agenda bilateral.

Desde la Casa Blanca, Trump anticipó que pondría sobre la mesa la cuestión, diferenciando la postura estadounidense. “El presidente Xi preferiría que no lo hiciéramos, pero es uno de los múltiples temas que abordaré”, declaró Trump a periodistas el lunes, según consignó Taipei Times.

Las reacciones del gobierno chino no se hicieron esperar. Beijing califica las ventas de armas estadounidenses como “infundadas” y sostiene que son intentos de distorsionar la realidad, mientras se intensifican las amenazas militares en la región, explicó Hsiao Kuang-wei desde el MOFA.

La cancillería taiwanesa, en respuesta a la pregunta sobre si la discusión de Trump con Xi podría contravenir las “seis garantías” de Washington hacia Taiwán —entre las que figura la no consulta previa con China sobre ventas militares—, reiteró que, desde la asunción de Trump, la administración estadounidense ha mantenido un apoyo constante y ha ejecutado acciones concretas para consolidar la política sostenida hacia la isla, ejemplificada en el anuncio de USD 11.100 millones en ventas de armas en diciembre pasado, el mayor paquete jamás aprobado para Taiwán.

El ejecutivo estadounidense refrendó su respaldo a la estabilidad regional mediante declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien afirmó que la política hacia Taiwán permanece inalterada y que preservar el equilibrio en el estrecho es un interés compartido, según relató Hsiao Kuang-wei.

El presidente de Taiwán, William Lai, agradeció públicamente la asistencia de Estados Unidos para fortalecer las defensas de la isla, en un mensaje en inglés dirigido a la Cumbre de la Democracia de Copenhague, sin hacer alusión directa al encuentro Trump-Xi.

Lai recordó que hace tres décadas, Taiwán celebró sus primeras elecciones presidenciales libres bajo la amenaza de misiles de China, y reivindicó el carácter democrático del país. “Los taiwaneses nunca han retrocedido ante presiones externas y no cederán ante la coacción. Taiwán es una nación soberana e independiente”, afirmó.

Estados Unidos refuerza la disuasión económica

La representante estadounidense Young Kim presentó el proyecto de ley “Deter PRC aggression against Taiwan act” que prevé la creación de un equipo interinstitucional encargado de preparar de antemano esquemas de sanciones y medidas económicas ante posibles conductas agresivas de China contra Taiwán, reporta Taipei Times. Kim advirtió que “Xi Jinping ha ordenado que el Ejército Popular de Liberación esté listo para invadir Taiwán en 2027. China tiene un plan. Estados Unidos también debe tenerlo”.

Las iniciativas taiwanesas y estadounidenses convergen en un mensaje conjunto: la preparación y la cooperación estratégica serán las herramientas clave para disuadir cualquier intento de escalada en el estrecho y preservar la estabilidad regional.

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