"Hay sobrevivientes que todavía están con nosotros, que vieron las peores cosas imaginables, y que no tienen dinero para sobrellevar con dignidad sus últimos días", repite en las entrevistas que brinda con la llegada del Iom HaShoah (el Día del Holocausto, que se conmemora este jueves en Israel), la directora de la organización Ayuda Inmediata para Sobrevivientes del Holocausto (Association for the Immediate Help for Holocaust Survivors, AIHHS por su sigla en inglés), Tamara More.