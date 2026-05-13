Israel lanzó nuevos ataques en el Líbano: al menos 12 muertos

El ejército israelí afirmó que los blancos eran supuestos miembros de Hezbollah (AP Foto/Mustafa Jamalddine)

Doce personas murieron el miércoles en Líbano durante una serie de ataques israelíes contra vehículos en distintas zonas del país, en medio de una escalada que coincidió con la proximidad de una nueva ronda de negociaciones entre Líbano e Israel en Washington.

El Ministerio de Salud libanés confirmó que ocho de las víctimas, incluidos dos niños, fallecieron cuando drones israelíes atacaron tres automóviles a unos 20 kilómetros al sur de Beirut, sobre la autopista que conecta la capital con el sur libanés.

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Equipos de rescate retiraron cuerpos de los restos calcinados, mientras la Agencia Nacional de Información informó que un cuarto vehículo fue alcanzado en la entrada de Saida, la principal ciudad del sur, donde una persona murió y otra resultó herida.

En respuesta a los ataques, el sur de Líbano experimentó varias horas de tensión, con tres bombardeos adicionales en la región de Tiro que dejaron tres muertos más. El Centro de Operaciones de Emergencia libanés detalló que los ataques se concentraron en las localidades de Al Maaliya, Shaitiya y Naqoura, y que la violencia se extendió incluso hasta la ciudad de Sidón, distante de la frontera.

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Los ataques israelíes se extendieron hasta Sidón y afectaron localidades alejadas de la frontera (Europa Press)

Desde la tregua anunciada el 16 de abril, mediada por Estados Unidos, el número total de fallecidos en el sur del país superó las 2.800 personas, entre ellas mujeres, niños y personal sanitario, según el Ministerio de Salud libanés.

El ejército israelí justificó los ataques al señalar que los objetivos eran supuestos miembros de Hezbollah, el grupo armado respaldado por el régimen de Irán que mantiene una confrontación directa con Israel desde hace más de diez semanas.

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Hezbollah, por su parte, confirmó haber realizado varios ataques contra tropas israelíes, incluidos golpes con drones explosivos, y anunció la muerte de Ahmed Ali Balout, comandante de su fuerza de élite Radwan, en un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut.

La situación humanitaria en el sur de Líbano sigue deteriorándose. Más de 1,2 millones de personas abandonaron sus hogares desde el inicio de la guerra en marzo, lo que agravó la crisis interna del país. El Ministerio de Salud precisó que entre los fallecidos se encuentran 587 mujeres, niños y personal médico, aunque no especificó cuántos combatientes integran el balance total.

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Más de 1,2 millones de personas han abandonado sus hogares desde marzo, según cifras oficiales

En paralelo a la escalada militar, la diplomacia busca abrir un nuevo canal de diálogo. El jueves y viernes están previstas dos jornadas de conversaciones en Washington, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de paz y seguridad.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano expresó su preocupación por la cercanía de combatientes y soldados israelíes a sus posiciones, así como por el uso reiterado de drones, que provocaron explosiones en las bases y pusieron en riesgo a los cascos azules desplegados en la región.

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(Con información de Reuters y EFE)